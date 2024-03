Horner-Skandal nimmt Red Bull in die Mangel: Gefeuerte Mitarbeiterin plant nächsten Zug!

Milton Keynes (England) - Der Skandal um Red-Bull-Teamchef Christian Horner (50) zieht in der Formel 1 weiter seine Kreise und scheint noch lange nicht vorbei zu sein. Nun will die mittlerweile vom Rennstall gefeuerte Mitarbeiterin offenbar Einspruch gegen das Ergebnis der internen Untersuchung einlegen.

Christian Horner (50) steht seit Wochen im Fokus der Öffentlichkeit. Noch ist er als Teamchef des Formel-1-Stalls Red Bull im Amt. © GIUSEPPE CACACE / AFP

Wie die britische Times berichtete, hat sich die betroffene Frau inzwischen ein neues Anwaltsteam besorgt, das gegen das Gutachten des unabhängigen Ermittlers vorgehen soll.

Sollte der direkte Austausch mit dem österreichischen Getränkehersteller nicht die gewünschte Wirkung erzielen, möchte die Mitarbeiterin nach Informationen von Sport1 sogar vor ein Zivilgericht ziehen.

Die Dame, bei der es sich um die persönliche Assistentin des 50-jährigen Briten handeln soll, hatte sich mit einer Beschwerde wegen unangebrachten Verhaltens an die Red-Bull-Zentrale in Fuschl am See gewandt.

Daraufhin leitete der Konzern eine interne Untersuchung gegen den F1-Boss ein, deren Ergebnis ihn aber zunächst von den Anschuldigungen freigesprochen hatte.

Allerdings drangen wenig später E-Mails und Chat-Verläufe an die Öffentlichkeit, die Horner keinesfalls in ein unschuldiges Licht rückten.

Dennoch wurde Anfang März stattdessen die Frau vom Unternehmen freigestellt, da ihre "Ehrlichkeit infrage gestellt wurde", wie es seinerzeit hieß.