Red-Bull-Boss packt über Rauswurf von Formel-1-Fahrer aus: "Besorgt um seine mentale Verfassung"

Shanghai (China) - Der Rauswurf von Liam Lawson (23) bei Red Bull Racing nach nur zwei Rennen war eine der wohl härtesten Entscheidungen der vergangenen Jahre im Formel-1 -Zirkus. Jetzt hat Boss Christian Horner (51) in der Begründung nachgelegt und dabei beunruhigende Details genannt.

Christian Horner (51, l.) und das Team machten sich offenbar Sorgen um die mentale Verfassung von Liam Lawson (23, r.). © IMAGO / Every Second Media

So seien die Ingenieure besorgt darüber gewesen, in welchem Ausmaß der Neuseeländer mental mit der Situation rund um die Grand-Prix-Stationen in Melbourne und Shanghai zu kämpfen gehabt hätte.

"Man konnte sehen, dass es Liam wirklich schwer zu schaffen machte. Man konnte die Last auf seinen Schultern sehen. Die Ingenieure kamen deswegen sehr besorgt zu mir, und ich denke, dass es letzten Endes die logische Entscheidung war", sagte der Brise bei Sky Sport F1.

"Wir müssen das Auto verbessern. Wir müssen auf die Erfahrung zurückgreifen, die Yuki hat. Und in der Zwischenzeit musst Du (Lawson, Anm. d. Red.) gehen und Dich bei den Racing Bulls neu aufbauen, in einem Umfeld, das Du kennst und in dem vielleicht etwas weniger Druck herrscht als bei Red Bull Racing", führte Horner weiter aus.

Der Pilot hatte sowohl bei den Tests als auch bei den Rennen mit dem neuen Boliden RB21 zu kämpfen. In Australien schied er aus, in Shanghai fuhr er auf den zwölften Platz, wobei er von der Disqualifikation von gleich drei Fahrern vor ihm profitierte.