Horner bricht sein Schweigen: Red-Bull-Boss enthüllt Details im Sex-Skandal

Las Vegas (USA) - Der vierte Weltmeister-Titel in Serie von Max Verstappen (27, Red Bull) ist auch für Racing-Teamboss Christian Horner (51) eine Genugtuung und vor allem die Krönung eines seiner schwersten Jahre im Motorsport .

Der Teamchef von Red Bull Racing, Christian Horner (51) hat sich zum ersten Mal über die Auswirkungen des Sex-Skandals um seine Person geäußert. © Carlos Perez Gallardo/Reuters Pool via AP/dpa

Kurz vor dem Triumph von Las Vegas brach der Brite das erste Mal das Schweigen im Sex-Skandal um seine Person und enthüllte Details über die heftige Zeit.

Im Interview mit "Daily Mail" sagte er im Vorfeld des Rennens: "Wenn 2024, das privat wie beruflich das schwierigste Jahr meines Lebens war, zu Ende geht und wir die Fahrer-WM mit Max gewonnen haben sollte, ist das die beste Antwort an all die Kritiker."

Sein Wunsch ging am Sonntag dank des niederländischen Dominators in Erfüllung, vergessen kann er die Geschehnisse der vergangenen Monate trotzdem nicht so leicht.

Im Februar rollte eine Lawine auf ihn und seine Familie rund um seine Frau, dem Ex-Spice-Girl Geri Halliwell (52) und die zwei gemeinsamen Kinder los, die kaum noch zu stoppen war. Horner wurde vorgeworfen, einer ihm unterstellten Mitarbeiterin anzügliche Nachrichten geschrieben zu haben, pikante Fotos machten sogar im Fahrerlage die Runde.

Attackiert wurde er daraufhin nicht nur von Verstappens Vater Jos, sondern auch von der Konkurrenz, unter anderem Mercedes-Teamchef Toto Wolff (52). "Als ich am Boden lag, hat mich Toto Wolff angegriffen. So wie andere auch", sagte er der Daily Mail.