Red-Bull-Skandal spitzt sich zu: Boten seine Anwälte Schweigegeld für Sex-Nachrichten?

Christian Horner (50) ist seit 2005 als Teamchef von Red-Bull-Racing im Amt.

Nach Informationen der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf soll der 50-Jährige einer Mitarbeiterin des Weltkonzerns über einen längeren Zeitraum sexuell anzügliche Textnachrichten geschickt haben.

Demnach habe sich die Frau daher bereits im Dezember an die Führungsebene des österreichischen Getränkeherstellers gewandt und Beschwerde wegen unangebrachten Fehlverhaltens eingereicht.

Als Horner von der internen Untersuchung Wind bekam, habe er die Sache laut dem Bericht unter den Teppich kehren wollen und der Dame über seine Anwälte umgerechnet rund 760.000 Euro als Entschädigung angeboten.

Der Plan ging jedoch nicht auf. Mittlerweile hat Red Bull eine interne Ermittlung in die Wege geleitet, die von einem unabhängigen Rechtsanwalt durchgeführt wird.

Konsequenzen wolle man in Fuschl am See aber erst ziehen, wenn alle Informationen vorliegen, weshalb der Racing-Teamchef am gestrigen Donnerstag auch bei der Vorstellung des neuen Boliden für die anstehende Formel-1-Saison zugegen war.