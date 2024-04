"Reizvoll und interessant": Vettel macht Formel-1-Fans Comeback-Hoffnung!

2022 absolvierte Sebastian Vettel (36) sein vorerst letztes Rennen. © James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

"Je besser das Auto, je besser das Team, desto spannender ist die Aussicht auf Erfolg", sagte der Deutsche beim britischen Radiosender X.

Er verfolge die Formel 1 nach wie vor, erklärte Vettel: "Und es [eine Rückkehr, Anm. d. Red.] könnte reizvoll und interessant sein, aber es hängt wirklich vom Gesamtpaket ab, denn es ist auch eine große Verpflichtung, mit all den anderen Dingen, die neben dem Fahren passieren."

Sein Alter sei für ihn dabei kein Hindernis, betonte der 36-Jährige. Mit Lewis Hamilton (39) und Fernando Alonso (42) sind zwei Stars noch bedeutend älter als er, andere wie Nico Hülkenberg (36), Sergio Pérez (34) oder sein früherer Red-Bull-Kollege Daniel Ricciardo (34) kaum jünger.

"Vom Alter her fühle ich mich verdammt jung, wenn man bedenkt, dass all die Jungs, die immer noch dabei sind und große Verträge unterschreiben, länger dabei sind - es sieht so aus, als könnte ich noch 10 Jahre im Sport bleiben! Ich bin ihnen also definitiv voraus, wenn es darum geht, fit zu bleiben", schmunzelte Vettel.