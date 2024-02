TV-Hammer: Günther Steiner kehrt zur Formel 1 zurück!

Köln - Es war ein TV-Hammer : Die Formel 1 kehrt in diesem Jahr zumindest für sieben Rennen zu RTL ins Free-TV zurück. Und dafür gelingt dem Sender ein Personal-Coup: Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner (58) wird bei der Übertragung als Experte tätig sein!

Günther Steiner (58) wird in diesem Jahr als Experte für die Formel 1 bei RTL zu sehen sein. © RTL / Lukas Gorys

Wie RTL am Freitagmorgen mitteilte, wird der 58-Jährige für die kommende Saison fest als TV-Experte für die Formel 1 arbeiten und schon zum Saisonauftakt in Bahrain am 1. und 2. März gemeinsam mit Moderator Florian König (56) zu hören sein.

Erst im Januar hatte sich Haas mit einem Paukenschlag von seinem langjährigen Teamchef getrennt, nur wenige Wochen später hat Steiner einen neuen Job und freut sich auf die kommenden Aufgaben.

"Die Formel 1 ist Wettbewerb auf höchstem Niveau, auf der Rennstrecke und im Fahrerlager", sagte der Italiener. "Ich freue mich darauf, mit diesem starken On-Air-Team diese Prozesse zu durchleuchten und meine Analysen des Renngeschehens zu teilen."

Dabei dürfen die Fans von ihm erwarten, "dass ich meine Meinung klar zur Sprache bringe, so wie sie es von mir gewohnt sind".

Auch RTL freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Formel-1-erfahrenen Ingenieur.

"Mit Günther Steiner ist es uns gelungen, einen langjährigen Manager und Insider der Formel 1 direkt aus dem Paddock vor die RTL-Mikrofone zu holen. Er wird unsere Live-Übertragungen mit aktuellen Einblicken und Klartext bereichern", sagte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek.