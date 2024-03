Nach fünf Geburten mit sechs Kindern: Frau (36) von Ski-Star Bode Miller gibt Comeback im Profisport

Seit 2012 sind Bode Miller (46) und seine Frau Morgan (36) verheiratet. © imago/eibner

Morgan Miller (36, geborene Beck) gibt im November völlig überraschend ihr Comeback im Profisport.

Was nur wenige wissen: Die 1,91 Meter große Athletin hatte ihre ganz eigene Karriere bevor sie Miller kennen- und lieben lernte. Sie spielte professionell Volleyball. Im Januar 2025 fällt der erstmalige Startschuss für eine Profi-Liga in den USA, dort hat Miller nun einen Vertrag unterschrieben.

"Ich bin überglücklich und dankbar, dass ich nach Jahren, in denen ich mich auf meine Familie konzentriert habe, wieder in den Sport einsteigen kann, den ich so sehr liebe", sagte Miller in einem offiziellen Statement und fügte an: "Es ist ein Privileg, Teil dieser Elitegruppe von Athleten zu sein, die den Frauenvolleyball auf ein Mainstream-Niveau heben, und ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen."

In ihrer Karriere schlug sie nicht nur am College der California University auf, sondern wechselte 2009 zu Anorthosis Famagusta nach Zypern.