Aussprache vor dem Viertelfinale: Zoff im deutschen Eishockey-Team!

Mailand (Italien) - Der Weg zu einer erneuten olympischen Medaille ist für das nur auf dem Papier beste deutsche Eishockey -Team geebnet. Vor der heutigen Pflichtaufgabe gegen Frankreich in der Viertelfinal-Quali (12.10 Uhr/ARD und Eurosport) gibt's Zoff.

Moritz Müller (39, l.) und sein Nachfolger als DEB-Kapitän, Leon Draisaitl (30), haben noch viel vor. © dpa/Arne Immanuel Bänsch

Dabei ist klar, ob gewollt oder nicht: Nach dem 1:5 gegen die USA und dem ärgerlichen 3:4 gegen Lettland wartet im Viertelfinale die Slowakei - nicht Finnland, Kanada, USA oder wie schon fast Tradition: die Schweiz.

Vermeintlich sind die Olympia-Dritten von 2022 der einfachere Gegner. Danach würde es ein Duell mit dem Sieger der Partie Finnland gegen Schweiz geben.

Die großen Gold-Favoriten USA und Kanada könnten im Halbfinale aufeinandertreffen.

Ex-DEB-Kapitän Moritz Müller (39) meinte nach dem 1:5 gegen die USA: "Man muss demütig genug sein, dass wir gegen jeden Gegner hier verlieren können. Das muss in unseren Kopf."