Olympia 2026 im Ticker: Deutsche Kombinierer springen auf Goldkurs

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Die deutschen Kombinierer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek führen nach dem Springen auf der Großschanze vor Norwegen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Auch am zwölften Wettkampftag gab es Edelmetall für Deutschland, Coletta Rydzek und Laura Gimmler holten Bronze im Langlauf-Teamsprint. Damit steht Team D aktuell bei fünf Goldmedaillen und je achtmal Silber und Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

19. Februar, 10.35 Uhr: Deutsche Kombinierer legen vor!

Das deutsche Kombinierer-Duo Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek hat beim Skispringen ordentlich vorgelegt und sich vorerst an die Spitze der Rangliste gesetzt.

Zunächst sprang Rydzek saubere 123 Meter für 122 Punkte, ehe Geiger 124,5 Meter für 246,5 Punkte nachlegte.

Der Abstand vor Norwegen auf Platz zwei beträgt aktuell 13 Sekunden, ab 14 Uhr fällt die Medaillen-Entscheidung im Langlauf über 2x7,5 Kilometer.

Johannes Rydzek lieferte beim Skispringen ab.  © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

19. Februar, 10.05 Uhr: Skibergsteigen feiert heute seine Olympia-Premiere

Skibergsteigen ist dieses Jahr erstmals bei den Olympischen Winterspielen dabei. Doch worum geht es eigentlich?

Ski Mountaineering oder kurz Skimo ist praktisch eine Version des Skitourengehens. Dabei laufen die Athleten auf Skiern, die gegen das Rutschen mit Fellen bespannt sind, einen Hang hoch. Oben kommen die Felle dann ab und es geht in der Abfahrt herunter. "Aber bei uns gibt es natürlich kein gemütliches Gipfelbrot", scherzte Tatjana Paller, Deutschlands beste Skibergsteigerin.

Bei Olympia findet die Sportart im heutigen Sprint und am Samstag bei der Mixed-Staffel ihre Bühne. Im Sprint geht es 70 Höhenmeter rauf inklusive eines Abschnitts, auf dem die Skier auf den Rücken geschnallt und getragen werden. Ausgetragen wird der Wettkampf im K.o.-Format, eine Runde dauert rund drei Minuten.

Das Skibergsteigen feiert heute seine Olympiapremiere.  © Uwe Lein/dpa

19. Februar, 9.52 Uhr: Schneefall wirbelt Zeitplan durcheinander

Der starke Schneefall an den italienischen Olympia-Standorten verzögert den Ablauf der Spiele. Im Moment trifft es vor allem die Ski-Freestyler.

Bereits am Mittwochabend musste der Sprung verschoben werden, die für Donnerstag um 10.30 Uhr geplante Halfpipe-Qualifikation hat es jetzt ebenfalls aufgrund "erheblicher Schneefälle" erwischt, wie es von offizieller Seite heißt. Die Sicherheit der Athleten genieße höchste Priorität. Aktuell soll die Quali nun am Freitag ab 10.30 Uhr starten, das Finale dann um 13.30 Uhr. Die Frauen-Qualifikation am Donnerstagabend um 19.30 Uhr

Die Olympia-Arbeiter haben im Moment alle Hände voll zu tun.  © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

18. Februar, 22.20 Uhr: Das war der zwölfte Wettkampftag

Während die USA und Schweden noch den finalen Eishockey-Halbfinalist suchen, sind die deutschen Sportler längst wieder in ihren Olympischen Dörfern. Doch der zwölfte Wettkampftag verlief für Deutschland nicht gerade nach Plan.

Zunächst schied Lena Dürr auf Silberkurs liegend am ersten Tor des zweiten Durchgangs aus, dann scheiterte das deutsche Eishockey-Team krachend an der Slowakei. Schließlich schoss Franziska Preuß in der Biathlon-Staffel eine Strafrunde und begrub so früh die deutschen Medaillenhoffnungen.

Doch es gab auch etwas zu feiern: Coletta Rydzek und Laura Gimmler holten Bronze in im Langlauf-Teamsprint. Wie sich Deutschland damit im Medaillenspiegel einordnet, seht Ihr hier.

18. Februar, 21.40 Uhr: Brüder-Duo auf dem Shorttrack-Podium

Das niederländische Brüderpaar Melle und Jens van't Wout steht im Shorttrack-Einzel über 500 Meter gemeinsam auf dem Podium: Melle gewann Silber, Jens Bronze.

Gold holte knapp vor den Brüdern der Kanadier Steven Dubois, der schon mit der Staffel Silber geholt hatte.

18. Februar, 21.33 Uhr: Südkorea gewinnt Shorttrack-Staffel der Frauen

Die Shorttrack-Staffel der Frauen geht an Südkorea!

Im A-Finale über 3000 Meter setzte sich das ostasiatische Land knapp vor Gastgeber Italien und Kanada durch.

18. Februar, 20.41 Uhr: Auch Finnland macht Eishockey-Halbfinale klar

Auch der dritte Eishockey-Halbfinalist steht fest! Finnland besiegte die Schweiz mit 3:2 in der Overtime und trifft am Freitag auf die Slowakei.

Dabei war auch Finnland lange im Hintertreffen, lag bis etwa sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch mit 0:2 hinten. Doch Sebastian Aho und Miro Heiskanen glichen kurz vor Schluss für die Finnen aus, Artturi Lehkonen erzielte nach drei Minuten in der Overtime dann den Siegtreffer.

Finnland (v.) drehte in den letzten Minuten das Spiel gegen die enttäuschte Schweiz.  © JULIEN DE ROSA / AFP

18. Februar, 19.17 Uhr: Kanada folgt Slowakei ins Halbfinale

Das ging schnell! Nach gerade einmal 82 Sekunden ist die Overtime zwischen Kanada und Tschechien schon wieder vorbei - mit dem Happy End für die Favoriten.

Mitch Marner bringt den Puck im tschechischen Tor unter, Kanada feiert den Einzug ins Halbfinale, wo es auf den Sieger der Partie zwischen den USA und Schweden trifft.

Mitch Marner (r.) schießt Kanada ins Halbfinale.  © Peter Kneffel/dpa

18. Februar, 19.10 Uhr: Tschechien zwingt Kanada in die Overtime

Wahnsinn! Tschechien hat Kanada in die Overtime gezwungen, nach Ende der regulären Spielzeit steht es 3:3.

Bis etwa dreieinhalb Minuten vor Schluss lag Tschechien sogar noch auf Siegkurs, führte mit 3:2, dann rettete Kanadas Nick Suzuki sein Team jedoch vor dem Ausscheiden.

18. Februar, 18.02 Uhr: Annika Morgan verpasst Medaille im Slopestyle nur knapp

Schade! Bis zum letzten Lauf lag die deutsche Snowboarderin Annika Morgan im Slopestyle noch auf Bronzekurs, am Ende muss sie sich mit Rang vier begnügen.

Im finalen Durchgang zog die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott nämlich noch an Morgan vorbei, der Deutschen fehlten 7,02 Punkte für das erste Edelmetall der Snowboarder seit 1998. Platz eins und zwei schnappten sich zwei Japanerinnen: Mari Fukada gewann vor ihrer Landsfrau Kokomo Murase.

Annika Morgan (im Bild) musste im letzten Durchgang noch die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott passieren lassen.  © Oliver Weiken/dpa

18. Februar, 17.35 Uhr: Tschechien führt nach einem Drittel gegen Kanada

Bahnt sich hier eine Überraschung an? Tschechien führt nach einem Drittel mit 2:1 gegen Kanada!

Dabei ist Kanada der Top-Favorit bei diesen Spielen, besiegte Tschechien in der Vorrunde zudem deutlich mit 5:0.

Tschechien führt überraschend mit 2:1 gegen Kanada.  © Peter Kneffel/dpa

18. Februar, 16.40 Uhr: Kanada und Tschechien kämpfen um zweiten Halbfinalplatz

Nachdem die Slowakei Deutschland klar mit 6:2 bezwungen und sich so den ersten Platz im Eishockey-Halbfinale gesichert hat, gehen jetzt Kanada und Tschechien aufs Eis.

Titelfoto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

