Olympia 2026: Ihr könnt mitentscheiden! Wer wird deutscher Fahnenträger?

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am Freitag starten die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina offiziell mit einer spektakulären Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord!

Wer führt Team Deutschland bei der Eröffnungsfeier im San Siro an? Wie immer soll es ein Duo aus einem Mann und einer Frau sein, da die deutsche Fahne beim Einlauf von Deutschland schwenken darf.

Zur Auswahl stehen jeweils drei Frauen und drei Männer. Bei den Sportlerinnen fällt die Entscheidung zwischen Snowboarderin Ramona Hofmeister (29), Bob-Pilotin Laura Nolte (27) und Skispringerin Katharina Schmid (29). Bei den Sportlern stehen Eishockey-Spieler Leon Draisaitl (30), Kombinierer Johannes Rydzek (34) sowie Rennrodler Tobias Wendl (38) zur Auswahl.

Wer am Ende die Fahne tragen darf, liegt auch in Eurer Hand: Noch bis einschließlich Dienstag, dem 3. Februar, könnt Ihr mitentscheiden und auf der Homepage des DOSB für Eure Favoriten abstimmen.

Auf wen die Wahl gefallen ist, wird am 5. Februar, dem Tag vor der Eröffnungsfeier in Mailand, bekannt gegeben.