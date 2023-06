Der Tour-Ticker: Das sind die Etappen der 3400 Kilometer

Hier wird wird die Tour de France auch 2023 enden: Auf dem berühmten Champs-Élysées in Paris. © David Stockman/BELGA/dpa

In unserem Tour-Ticker erfahrt ihr auch, was abseits der Strecke passiert: Kuriositäten, spanende Geschichten und witzige Bilder.

Wir werfen dabei einen Blick auf die sieben Deutschen Radprofis im Fahrerfeld und natürlich auf das einzige deutschen WordTour-Team BORA-hansgrohe.



Die Tour de France startet am 1. Juli im spanischen Bilbao und endet am 23. Juli auf dem berühmten Champs-Élysées in Paris.