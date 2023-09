Ein Silberstreif am Horizont: Radstar wird nur eine Woche nach Herzstillstand Vater!

Essen (Belgien) - Herzstillstand, Karriereende, Babyglück: was für eine turbulente Zeit für Radstar Nathan van Hooydonck (27) und seine Frau Alicia. Nachdem die letzten anderthalb Wochen der beiden von Angst geprägt waren, haben sie allen nun Grund zur Freude - sie sind Eltern geworden!

Nathan van Hooydonck (27, l.) musste am Mittwoch seine Radsport-Karriere beenden, nur zwei Tage später wurde er Vater. © Thomas Samson/AFP

Das teilte das Paar am Freitagabend in einem gemeinsamen Post auf Instagram mit.

Zu einem Foto, das das Neugeborene zusammen mit den Händen der frischgebackenen Eltern zeigt, schrieben sie: "Unser Wunder, Alessio" und versahen den Post mit einem blauen Herzen.

Mit der Geburt ihres Sohnes ereilte die van Hooydoncks endlich privates Glück - denn ihre letzten Jahre waren von schlimmen Schicksalsschlägen geprägt.

Schon vor zwei Jahren war Alicia schwanger gewesen, doch im Dezember 2021 kam ihr Sohn Thiago tot auf die Welt.

In der vergangenen Woche dann, kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes, kam es zu einem folgenschweren Vorfall: Nathan van Hooydonck erlitt am 12. September am Steuer seines Autos einen Herzstillstand und verursachte dadurch einen schweren Unfall, während seine hochschwangere Frau neben ihm im Auto saß.

Der frühere Edelhelfer von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (26) musste vor Ort wiederbelebt werden, Alicia blieb glücklicherweise unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und musste gemeinsam mit ihrem Ehemann in die Klinik eingeliefert werden.