Er erlag seinen Verletzungen: Belgisches Radsport-Talent (†22) stirbt nach Horror-Unfall!

Antwerpen (Belgien) - Die Radsport -Szene steht unter Schock: Schon wieder verliert ein aufstrebendes Talent bei einem Unfall sein Leben. Tijl de Decker, der nach seinem schweren Crash am Mittwoch im Koma lag , erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Er wurde nur 22 Jahre alt.

Tijl de Deckers (†22) größter Erfolg: Er gewann das Paris-Roubaix Espoirs, ein französisches Straßenradrennen. © IMAGO / PanoramiC

Das teilte sein Team "Lotto Dstny" am Freitag auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit.

"Mit großer Trauer geben wir den Tod von Tijl De Decker bekannt, der am vergangenen Mittwoch bei einem Trainingsunfall ums Leben kam", schrieb Lotto Dstny.

"Das Team ist untröstlich über diese Nachricht und sendet all seine Liebe und Gedanken an Tijls Familie und Angehörige in dieser unglaublich schwierigen Zeit."

Der schwere Unfall hatte sich im Training ereignet, der aufstrebende Radprofi war offenbar ins Heck eines Autos gekracht, hatte viel Blut verloren und lag aufgrund seiner schweren Verletzungen im Koma. Doch nun hat er den Kampf um sein Leben verloren!