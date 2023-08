Große Sorgen um Radsport-Talent: De Decker liegt nach Unfall im Koma

Tijl De Decker (22) liegt nach einem schweren Unfall beim Training im Koma. © IMAGO / PanoramiC

Wie sein Team "Lotto Dstny" am späten Mittwochabend auf "X" (ehemals Twitter) mitteilte, wurde Tijl De Decker (22) in einen Unfall verwickelt.

Zunächst sei er in einem Krankenhaus in der Nähe des Unfallortes in Lier operiert, später aber in das Universitätsklinikum Antwerpen verlegt worden.

"Mehr Informationen über die Folgen des Unfalls werden wir nach weiteren Untersuchungen geben. Unsere Gedanken und Gebete sind mit Tijl", schrieb das Team.

Wie "Nieuwsblad" aus Belgien berichtet, sei der 22-Jährige beim Training in das Heck eines Autos geknallt.

Er habe dabei schwere Verletzungen erlitten und vor allem viel Blut verloren. Nach dem Eingriff würde De Decker nun im Koma liegen.