Transfermarkt im Ticker: KSC sichert sich schwedischen Linksverteidiger, der zuletzt für Hansa Rostock auflief

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Transfermarkt im Ticker: KSC sichert sich schwedischen Linksverteidiger Viktor Bergh, der zuletzt für Hansa Rostock auflief.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

11. Juli, 19.00 Uhr: KSC sichert sich Schweden Viktor Bergh, der zuletzt für Hansa Rostock auflief

Der Karlsruher SC hat sich die Dienste des schwedischen Linksverteidigers Viktor Bergh (26) gesichert, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Hansa Rostock in der 3. Liga auflief.

Die Badener verpflichteten Bergh nun fest vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF. Der Neuzugang reiste gleich mit ins Trainingslager des KSC nach Neukirchen in Österreich.

"Uns ist die Bedeutung der Position des Linksverteidigers sehr bewusst. Deshalb war es für uns klar, dass wir nach der Leihe von Deniz Ofli auf der Position noch etwas machen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Viktor einen erfahrenen und gestandenen Linksverteidiger für uns gewonnen haben, der einerseits über internationale Erfahrungen verfügt, aber aus seiner Zeit in Rostock auch den deutschen Fußball kennt", erklärte der Geschäftsführer Sport Mario Eggimann (45).

Viktor Bergh (26, l.) wird demnächst mit der Rückennummer 33 auflaufen.
Viktor Bergh (26, l.) wird demnächst mit der Rückennummer 33 auflaufen.  © KSC

10. Juli, 20.34 Uhr: FC Augsburg tütet Wechsel von Fortuna-Talent ein

Sima Suso (21) verlässt Fortuna Düsseldorf und schließt sich dem FC Augsburg an. Dafür sollen rund 1,7 Millionen Euro von der Fuggerstadt an den Rhein fließen.

Das Mittelfeldjuwel hatte zuvor beim Zweitliga-Absteiger eine Krankschreibung eingereicht und damit auf einen Transfer hingewirkt. Das funktionierte offenbar. Der Abschied wird Düsseldorf aber neben dem Geld immerhin auch mit Talent Felix Meiser (19) versüßt, der den umgekehrten Weg geht und vom FCA zu F95 wechselt.

Suso konnte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch bei den Fortuna-Profis feiern und avancierte mit 24 Partien in der 2. Bundesliga zur Stammkraft. "Sima bringt ein äußerst spannendes Spielerprofil mit. Er ist vielseitig einsetzbar und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über viel Wettkampferfahrung. Dass er in der vergangenen Saison regelmäßig in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, unterstreicht sein großes Potenzial und seine Qualität", freute sich FCA-Sportdirektor Benjamin Weber.

10. Juli, 20.23 Uhr: Ex-BVB-Talent Ole Pohlmann kehrt nach Deutschland zurück

Das Portugal-Abenteuer ist beendet: Die SpVgg Greuther Fürth hat Ole Pohlmann (25) von Rio Ave verpflichtet. Beim Kleeblatt unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029.

In den vergangenen zwei Saisons war der gebürtige Mindener auf der iberischen Halbinsel am Ball, wo er in 66 Pflichtspielen zwei Treffer und fünf Vorlagen beisteuerte. Ausgebildet wurde der inzwischen 25-Jährige in den Nachwuchsabteilungen von Hannover 96 und vom VfL Wolfsburg, ehe er 2021 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund kam. Beim BVB überzeugte Pohlmann vor allem in der U23, womit er sich im Februar 2024 sein Profidebüt verdiente. Ein weiterer Kurzeinsatz für die Schwarz-Gelben kam daraufhin noch dazu.

"Ole ist ein extrem spannender Spieler, der bei Borussia Dortmund spätestens nach dem Bundesliga-Debüt in den Fokus vieler Vereine gerückt ist. Er ist technisch stark und hat auch einen guten Abschluss. Ole kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Flügeln eingesetzt werden", freute sich Fürth-Sportchef Daniel Meyer.

Ole Pohlmann (25) kickt künftig wieder in Deutschland.
Ole Pohlmann (25) kickt künftig wieder in Deutschland.  © Jan Woitas/dpa

10. Juli, 19.20 Uhr: Werder Bremen angelt sich WM-Keeper

WM-Verstärkung für Werder Bremen! Die Grün-Weißen komplettieren ihr Torwartteam und lotsen den österreichischen Nationalkeeper Alexander Schlager (30) an die Weser.

Dabei gelingt dem Bundesligisten ein Schnäppchen: Trotz laufenden Vertrags bei RB Salzburg bis 2027 kommt der Schlussmann ablösefrei nach Norddeutschland, wie unter anderem die Deichstube berichtet. Dort gibt er sich sogar erst einmal mit dem Platz als Nummer zwei in der Keeper-Hackordnung zufrieden, denn Karl Hein (24) soll bei dessen fester Verpflichtung der Stammplatz zugesichert worden sein.

Somit startet der gebürtige Salzburger als Herausforderer in die Vorbereitung. "Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwart-Team in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird. Das war bei den Überlegungen auf dieser Position unser Wunsch", erklärte Peter Niemeyer.

Mit Österreich schied Alexander Schlager (30, r.) im Sechzehntelfinale gegen Spanien aus.
Mit Österreich schied Alexander Schlager (30, r.) im Sechzehntelfinale gegen Spanien aus.  © Mark J. Terrill/AP/dpa

10. Juli, 15.08 Uhr: BVB schnappt sich Wunderkind Liam Claude Kanté

Zuschlag für den BVB! Zahlreiche Vereine des Kontinents wollten Liam Claude Kanté (16) von Lokomotiva Zagreb loseisen, jetzt landete das Riesentalent bei der Borussia.

Dort ist der Innenverteidiger zunächst für die U19 eingeplant, wo er sich für Chancen in der Profimannschaft empfehlen soll.

"Liam ist ein Verteidiger mit einem sehr guten Gespür für das Spiel – er ist zweikampfstark und hat die nötige Ruhe am Ball. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten großen Schritt machen wird", freute sich NLZ-Leiter Thomas Broich.

10. Juli, 14.27 Uhr: TSG Hoffenheim angelt sich Ausnahmetalent Nathan De Cat

Dieser Transfer-Coup ist sicher nicht die Katze im Sack: Das belgische Top-Talent Nathan De Cat wechselt für kolportierte 20 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen vom RSC Anderlecht nach Sinsheim.

Der erst 17-jährige zentrale Mittelfeldspieler avancierte vergangene Saison zur Stammkraft beim belgischen Spitzenklub und spielte sich mit starken Leistungen auf den Zettel zahlreicher europäischer Schwergewichte. So sollen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig, Chelsea, Man City oder der FC Bayern am einfachen Nationalspieler drangewesen sein.

"Es freut uns ungemein, dass sich ein international so umworbener Spieler wie Nathan De Cat ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG entscheidet. Das ist eine herausragende Bestätigung für den eingeschlagenen Weg", freute sich TSG-Boss Andreas Schicker daher.

Selbst zeigte sich der Rohdiamant ebenfalls hoffnungsvoll: "Die TSG hat sich sehr früh und nachhaltig um mich bemüht. Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Andreas Schicker, Paul Pajduch und Trainer Chris Ilzer haben mich absolut überzeugt. Die TSG Hoffenheim bietet mir optimale Möglichkeiten, mich in einer europäischen Top-5-Liga zu beweisen und zum sportlichen Erfolg des Klubs beizutragen."

Nathan De Cat (17) will bei der TSG Hoffenheim den nächsten Schritt machen.
Nathan De Cat (17) will bei der TSG Hoffenheim den nächsten Schritt machen.  © TSG Hoffenheim

10. Juli, 14.08 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Thomas Keller fest

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! In der vergangenen Rückrunde war Thomas Keller vom 1. FC Heidenheim an Dynamo Dresden verliehen und hatte mit seiner starken Defensive und Torgefährlichkeit großen Anteil am Klassenerhalt. Jetzt konnte die Sportgemeinschaft den Innenverteidiger fest an die Elbe lotsen.

Alle Infos zum Wechsel unter: "Nächste Dynamo-Kracher: Keller schon da, auch mit einem anderen wird's heiß".

9. Juli, 18.34 Uhr: Keeper-Deal fix! Hannover 96 verstärkt sich mit Pascal Loretz

Hannover 96 hat sich für die bevorstehende Saison auf der Torhüterposition verstärkt.

Wie der Zweitligist am Donnerstag bekannt gab, wechselt Pascal Loretz (23) vom Schweizer FC Luzern zu den Niedersachsen an den Maschsee. Dort unterzeichnete der 23 Jahre junge Schlussmann einen Vierjahresvertrag, bleibt somit bis zum 30. Juni 2030 an Bord der 96er.

9. Juli, 15.14 Uhr: Düsseldorf gewinnt Rennen um Zwickaus Lukas Eixler

Der neue Klub von Zwickaus Lukas Eixler (22) steht fest: Die Sturmlatte (1,91 Meter) springt ablösefrei zu Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er für zwei Jahre unterschreibt und die Rückennummer 11 erhält.

Zuvor hatte sich der Angreifer mit 28 Torbeteiligungen in zwei Jahren Regionalliga Nordost für höhere Aufgaben empfohlen und das Interesse zahlreicher Klubs auf sich gezogen.

Fortuna-Sportvorstand Samir Arabi (47) freut sich: "Lukas ist ein Spieler mit viel Entwicklungspotenzial, der besonders mit seiner körperlichen Präsenz und seiner Beidfüßigkeit besticht. Mit seinen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten im Offensivbereich und passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. Wir freuen uns, dass wir Lukas für uns gewinnen konnten"

Sturmlatte Lukas Eixler springt von Zwickau nach Düsseldorf.
Sturmlatte Lukas Eixler springt von Zwickau nach Düsseldorf.  © Fortuna Düsseldorf

9. Juli, 12.57 Uhr: Meppen angelt sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern auf Leihbasis

Drittliga-Aufsteiger SV Meppen hat sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern München geangelt. Der 22-Jährige kommt ein Jahr auf Leihbasis ins Emsland.

Meier spielte in der Vorsaison für Bayern U23 und Unterhaching in der Regionalliga Bayern, zuvor zwei Saisons für Sandhausen 3. Liga (47 Spiele, zehn Torbeteiligungen).

Richard Meier (22, l.) stürmt von Bayerns Reserve in die 3. Liga zu Meppen.
Richard Meier (22, l.) stürmt von Bayerns Reserve in die 3. Liga zu Meppen.  © IMAGO / sportworld

9. Juli, 12.48 Uhr: Aachen holt Jugendspieler aus Leverkusen nach Hause

Alemannia Aachen hat in Ken Izekor (19) einen früheren Jugendspieler zurück an den Tivoli gelotst. Der Jungstürmer wechselt nach Abschluss seiner Junioren-Zeit bei Bayer Leverkusen ablösefrei zum Drittligisten.

Izekor ist gebürtiger Aachener und verließ die Alemannia einst im Alter von 11 Jahren Richtung Leverkusen Akademie. Acht Jahre später schließt sich der Kreis.

"Wir begrüßen mit Ken einen Spieler bei uns, der eine hervorragende Ausbildung bei Bayer Leverkusen genossen hat. Er hat sich früh mit Spielern gemessen, die deutlich älter als er waren und er hat es sich in jungen Jahren verdient, am Mannschaftstraining der Profis von Leverkusen unter Trainern wie Xabi Alonso teilzunehmen. Ich freue mich darauf, ihn nun bei uns zu haben", so TSV-Trainer Mersad Selimbegovic (44).

Der gebürtige Aachener Ken Izekor (19, M.) kehrt nach Abschluss seiner Jugendzeit zurück zur Alemannia.
Der gebürtige Aachener Ken Izekor (19, M.) kehrt nach Abschluss seiner Jugendzeit zurück zur Alemannia.  © Alemannia Aachen

9. Juli, 12.41 Uhr: Elversberg sichert sich US-Hoffnung Campbell

Verstärkung für die SV Elversberg: Der Bundesliga-Aufsteiger sichert sich US-Hoffnung Cole Campbell (20). Der Außenstürmer wechselt gegen Ablöse vom BVB, die Rede ist von sechs Millionen Euro.

In der abgelaufenen Rückrunde war der Rechtsaußen an die TSG Hoffenheim ausgeliehen, kam aber nur in fünf Kurzeinsätzen zum Zug. Für die BVB-Profis stand Campbell sieben Mal in vier Jahren auf dem Feld.

"Mit Cole verpflichten wir einen weiteren hochtalentierten Spieler, der uns mit seinem außergewöhnlichen Tempo und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins enorm weiterhelfen wird. Wir haben uns bereits über einen längeren Zeitraum um ihn bemüht und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", erklärt SVE-Sportdirektor Christian Weber (42).

Cole Campbell (20, l.) zieht es zum nächsten Bundesligisten weiter, Elversberg sichert sich die Dienste des US-Boys.
Cole Campbell (20, l.) zieht es zum nächsten Bundesligisten weiter, Elversberg sichert sich die Dienste des US-Boys.  © Fabian Strauch/dpa

8. Juli, 14.58 Uhr: Innenverteidiger Geschwill wechselt fest nach Essen

Max Geschwill (25) kehrt nach seiner Leihe zum 1. FC Magdeburg nicht mehr zu Holstein Kiel zurück. Der 25-jährige Innenverteidiger schließt sich stattdessen dem Drittligisten Rot-Weiss Essen an. Das teilten die Störche am Mittwoch mit.

"Wir sind gemeinsam mit Max zu der Überzeugung gekommen, dass ein Wechsel für seine sportliche Entwicklung der richtige Schritt ist", so Kevin Meinhardt (45), Sportliche Leiter der KSV. "Wir bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot von Holstein Kiel und wünschen ihm für seine Zukunft bei Rot-Weiss Essen sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute."

8. Juli, 11.29 Uhr: Kevin Müller bleibt auf Schalke

Nach einem halben Jahr auf Leihbasis trägt Keeper Kevin Müller (35) auch künftig das Trikot von Schalke 04.

Die Königsblauen und der 1. FC Heidenheim einigten sich auf einen festen Transfer. Das teilten beide Klubs am Mittwochvormittag mit. Zur Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.

"Kevin hatte in der Rückrunde eine wichtige Rolle, die er auf und neben dem Platz gut ausgefüllt hat. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er auch in der neuen Saison Teil unseres Kaders ist", wird S04-Boss Youri Mulder (57) in der offiziellen Vereinsmitteilung der Knappen zitiert.

Schlussmann Kevin Müller (35) bleibt Schalke 04 weiter erhalten.
Schlussmann Kevin Müller (35) bleibt Schalke 04 weiter erhalten.  © Bernd Thissen/dpa

7. Juli, 20.47 Uhr: Moritz-Broni Kwarteng kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Der 1. FC Magdeburg legt auf dem Transfermarkt nach: Nur Stunden nach der Verpflichtung von Paul Jaeckel (27) hat der Zweitligist nun den nächsten Neuzugang präsentiert.

Offensivspieler Moritz-Broni Kwarteng (28) kommt vom VfL Bochum, kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Vor drei Jahren war der 28-Jährige nämlich vom FCM an die Castroper Straße gewechselt.

7. Juli, 18.34 Uhr: 1. FC Magdeburg holt Paul Jaeckel

Paul Jaeckel (27) schließt sich ablösefrei dem 1. FC Magdeburg an. Der Zweitligist bestätigte die Verpflichtung am späten Dienstagnachmittag.

Zuletzt lief der 27-Jährige für Preußen Münster auf. Mit dem SCP stieg der Innenverteidiger Ende der Saison in die 3. Liga ab. Nun folgt ein neues Kapitel, zurück im Unterhaus.

7. Juli, 18.26 Uhr: Branimir Hrgota schließt sich dem FC St. Pauli an

Zweitligist FC St. Pauli hat den nächsten Deal unter Dach und Fach gebracht.

Wie die Kiez-Kicker am Dienstag mitteilten, wechselt Branimir Hrgota (33) ablösefrei ans Millerntor.

Mehr dazu hier: "St.-Pauli-Blog: Schwedischer Offensivspieler Branimir Hrgota wechselt ans Millerntor"

Titelfoto: KSC

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