Radsport-Star obdachlos und pleite: Drama um Tour-de-France-Gewinner und Olympiasieger

2012 gewann Bradley Wiggins (44) die Tour de France. © Nicolas Bouvy/EPA/dpa

Der Held der Briten, der von der Queen sogar zum Ritter geschlagen wurde, soll obdachlos und pleite sein. Das berichtet die Daily Mail.

Demnach habe der Engländer kein Zuhause mehr. "In Wirklichkeit ist Brad ein Sofasurfer. Ich weiß nicht, wo er letzte Nacht untergekommen ist, ich weiß nicht, wo er heute Nacht oder morgen Nacht verbringen wird. Er hat keine Adresse", erklärte sein Anwalt Alan Seller dem Blatt.

Der Sportler, der 2012 die ruhmreiche Tour de France gewann, daneben bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, 2008 in Peking, 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro Gold gewann, soll zudem insolvent sein und sein Haus verloren haben.

Dabei soll es um den Briten schlimmer stehen als vor einigen Jahren um Boris Becker (56), der im April 2022 wegen Insolvenzbetrugs in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, im Dezember 2022 aber nach Deutschland abgeschoben wurde und damit auf freiem Fuß war.