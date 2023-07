Darf er das? Radstar steigt mitten im Rennen vom Rad und ext Bier von Fan

Annemasse (Frankreich) - Es sind die Geschichten neben der Strecke, welche die Tour de France so einzigartig machen. Benoît Cosnefroy (27) vom französischen Team Ag2r Citroën hat wieder für eine Story gesorgt, die in jedem Rückblick auftauchen wird.

Während des Rennens der 14. Etappe von Annemasse nach Morzine Les Portes Du Soleil am Samstag stieg der Franzose sichtbar gut gelaunt von seiner Maschine, entriss einem Fan das Bier, trank es direkt aus und genoss schließlich das Bad in der Menge.

Der 27-jährige Partyfreund fährt seit 2016 für Ag2r Citroën (bis 2020 Ag2r La Mondiale) und hat sich dort bereits einen Namen gemacht. 2017 wurde der Fan-Liebling U23-Weltmeister im Straßenrennen. Mit dem Gesamtklassement der Tour de France hat der Franzose aber nichts zu tun.

Da liegt der Radprofi abgeschlagen auf Platz 102 mit über drei Stunden und fünf Minuten Rückstand auf den Gesamtführenden Jonas Vingegaard (26, Jumbo-Visma/Dänemark).

Kein Wunder also, dass der junge Mann noch Zeit findet, mit den Fans zu feiern. Cosnefroy kam am Ende mit 37:29 Minuten Rückstand und zirka 30 weiteren abgehängten Radprofis im Etappen-Ziel an.