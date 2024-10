Nächster Todesfall erschüttert Radsportwelt: Profi (†24) unerwartet verstorben

Noch am vergangenen Sonntag (22. September) war Bas sein letztes Rennen in den Niederlanden bei "Ronde van Midden-Brabant" gefahren, kam auf den 65. Platz.

"Mit großer Betroffenheit und Traurigkeit hat die KNWU vom unerwarteten Tod von Bas van Belle erfahren. Wir betrauern seinen Verlust, Bas hinterlässt eine große Lücke in der Welt des Radsports", heißt es in dem Statement.

Lisa van Belle (20, r.) feierte bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Bronzemedaille im Bahnradfahren. © SEBASTIEN BOZON / AFP

Ob er danach über gesundheitliche Probleme klagte, oder ob sein Tod völlig aus dem Nichts kam, darüber gibt es noch keine Informationen.

"Wir werden ihn als warmherzigen und freundlichen Menschen sowie als talentierten Radsportler in Erinnerung behalten", schrieb der Verband auf seiner Seite.

2018 nahm Van Belle an der Junioren-Weltmeisterschaft in der Schweiz teil. Seine besten Ergebnisse erzielte Bas in der vergangenen Saison, als er zwei dritte Plätze bei der "Tour de Okinawa" in Japan und bei einem Rennen in Polen holte.

Auch das Team Visma drückte sein Beileid aus: "Lieber Loe und Familie, wir sind zutiefst betrübt über das plötzliche Ableben Ihres Bruders und Sohnes Bas. Unsere Gedanken sind bei Ihnen und Ihren Angehörigen in dieser unglaublich schwierigen Zeit", hieß es auf dem offiziellen X-Account.

Es bliebt abzuwarten, ob in den kommenden Tagen eine Obduktion Aufschluss über seine Todesursache bringen wird.