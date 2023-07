Solofahrt bei der "Tour der France"! Deutsche gewinnt fünfte Etappe

Albi (Frankreich) - Nachdem es am Montag den ersten deutschen Sieg einer Deutschen bei der "Tour de France Femmes avec Zwift" gab, schlägt nun die nächste Deutsche zu! Ricarda Bauernfeind (23) vom Team Canyon//SRAM Racing gewann am Donnerstag die fünfte Etappe nach einem Solo!

Im Sprint um Platz zwei musste sich eine weitere Deutsche mit dem dritten Platz begnügen. Liane Lippert (25, Movistar Team), die am Montag die zweite Etappe der "Tour de France Femmes" gewann, war nicht stark genug für Marlen Reusser (31, Team SD Worx).

Am Montag jubelte Liane Lippert (25) ausgelassener über ihren Sieg. (Archivbild) © Jeff PACHOUD / AFP

Es ist unwahrscheinlich, dass Liane Lippert die Tour de France der Frauen gewinnen kann, da ihre Teamkollegin Annemiek van Vleuten (40, Niederlande) mit 51 Sekunden Rückstand auf Platz fünf liegt und Titelverteidigerin ist.

Die Teamorder ist daher klar: Lippert fährt für van Vleuten.

Auch Bauernfeind hat mit Demi Vollering (26, Niederlande) eine besser platzierte Teamkollegin.

Aber es ist die Tour. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Edelhelfer bzw. eine Edelhelferin überraschend ganz weit vorne im Gesamtklassement landet.

Am Freitag folgt eine Flachetappe, auf der die Sprinterinnen nach 122,1 Kilometern von Albi nach Blagnac sicher nichts anbrennen lassen werden.

Am Samstag aber folgt die Königsetappe. Auf den "nur" 89,8 Kilometern müssen die Fahrerinnen auf den 2110 Meter hohen Tourmalet in den Pyrenäen klettern. Wer diese Etappe gewinnt, wird sehr wahrscheinlich auch die Tour de France gewinnen.

Denn die achte und letzte Etappe am Sonntag ist ein Zeitfahren über 22,6 Kilometer in Pau, auf dem große Rückstände, die man sich am Berg eingefangen hat, nicht mehr einzuholen sind.