Tour de France im Liveticker: Olympiasieger muss schon nach einer Etappe aufgeben

Adam Yates (30) gewinnt vor seinem Zwillingsbruder. © Thomas SAMSON / AFP

Die Briten deklassierten beim ersten Rennen der 110. Tour die Favoriten um Titelverteidiger Jonas Vingegaard (26). Adam Yates darf das gelbe Trikot auf der nächsten Etappe tragen.

Beim beliebtesten und prestigeträchtigsten Radrennen der Welt geht es am Sonntag mit der zweiten Etappe von Vitoria-Gasteiz nach San Sebastian in Spanien weiter.

In unserem Tour-Ticker erfahrt ihr alles Infos und auch, was abseits der Strecke passiert: Kuriositäten, spannende Geschichten und witzige Bilder.

Wir werfen dabei einen Blick auf die sieben Deutschen Radprofis im Fahrerfeld und natürlich auf das einzige deutsche WorldTour-Team BORA-hansgrohe.



Die Tour de France startete am 1. Juli im spanischen Bilbao und endet am 23. Juli auf dem berühmten Champs-Élysées in Paris.