"Unsere Familie sollte wachsen": Radstar macht Schicksalsschlag öffentlich

Stefan Küng (30) muss den Verlust seines ungeborenen Kindes verkraften. © Thomas SAMSON / AFP

Eigentlich hält sich Stefan Küng meist bedeckt, was sein Privatleben angeht, will seine Familie für sich behalten und vor der Öffentlichkeit schützen.

Doch weil er in der vergangenen Woche bei zwei Rennen in Italien fehlte und stattdessen bei seiner Familie weilte, fragten sich seine Fans, was mit dem Schweizer los war. Dieser lieferte bei Instagram die traurige Antwort: Seine Frau und er verloren ihr zweites Kind.

"Unsere Familie sollte wachsen", schrieb der 30-Jährige zu einem Bild von sich, Ehefrau Céline und Söhnchen Noé (1). "Wir haben im August ein zweites Kind erwartet. Leider haben wir es letzte Woche verloren."

Er erklärte: "Wir brauchen etwas Zeit als Familie, um diese traurige Zeit zu überstehen. Deshalb habe ich die Rennen in Italien ausgelassen, um bei meinen Lieben zu sein."