Zwei Radsport-Tragödien: Mama von Gino Mäder (†26) teilt bewegenden Geburtstagsgruß

Schweiz - Vor anderthalb Jahren brach für Sandra Mäder eine Welt zusammen, als ihr Sohn Gino während einer Abfahrt der Tour de Suisse schwer stürzte und letztlich sein Leben verlor. Am heutigen Samstag wäre der Radprofi 28 Jahre alt geworden, was die trauernde Mutter zum Anlass für eine bewegende Botschaft nahm, die gleich in doppelter Hinsicht zu Tränen rührt.