Giftpfeile in Richtung Julian Nagelsmann? Köln-Star Said El Mala sorgt mit Post für Wirbel

Köln - Was will uns Köln -Star Said El Mala (19) mit diesem Post sagen? Der Offensivwirbelwind sorgt mit einem rätselhaften TikTok -Beitrag für Spekulationen. Greift er damit etwa Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) nach dem peinlichen WM-Aus der deutschen Nationalelf an?

Said El Mala (19) musste die Fußball-Weltmeisterschaft vom Sofa aus schauen. © Soeren Stache/dpa

Zuletzt war es um El Mala vorwiegend aufgrund von anhaltenden Wechsel-Gerüchten lauter geworden. Doch jetzt erhitzt der Youngster selbst die Gemüter.

Denn nur einen Tag nach dem blamablen Ausscheiden der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Sechzehntel-Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gegen Paraguay (3:4 n.E.) hat das Kölner Offensivjuwel eine Bildergalerie auf seinem TikTok-Account veröffentlicht.

Unter anderem können seine 59.000 Follower dort einen Schnappschuss begutachten, der den 19-Jährigen im Trikot der U21-Nationalmannschaft zeigt.

Dazu schreibt er: "Hat sich das gelohnt?"- inklusive eines nachdenklichen Emojis.

Außerdem ist der Beitrag mit einem Interview-Ausschnitt des im vergangenen Jahr verstorbenen Bonner Rappers Xatar († 43) hinterlegt.

"Hat sich das gelohnt?" – "Was denn?" – "Die ganze Aktion." – "Bruder, unser Leben ist geschrieben. Da gibt’s kein gelohnt oder nicht. Der Stift ist zur Seite gelegt und die Tinte ist trocken." – "Du meinst, es war Schicksal?" – "Natürlich, Bruder. Das ist das Leben. Da gibt es kein gelohnt oder nicht gelohnt", heißt es darin.