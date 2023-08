Außergewöhnlich, was dieser Typ hier vorm wichtigsten Spiel seiner Karriere macht

New York - Manch einer vergräbt sein Gesicht im Handtuch, andere wackeln nervös mit den Beinen und was macht er? Der Schweizer Dominic Stricker (21) scheint Eiswürfel zu pinkeln!

Nach dem Matchball ging er zu Boden: der Schweizer Tennis-Profi Dominic Stricker (21). © Sarah Stier/Getty Images via AFP

Am Mittwoch stand der Tennisprofi in seinem Zweitrunden-Match bei den US Open vor dem größten Moment seiner Karriere.

Nach einem epischen Fight gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (25, Nummer sieben der Welt) zeigte der Score 7:5, 6:7, 6:7, 7:6 und 5:2 aus Sicht des Außenseiters. Beim Seitenwechsel schallte auf dem "Grandstand-Court" dann der legendäre Hit "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston (†48) aus den Boxen.

Und Stricker? Der sang fröhlich mit! Die Augenblicke wurden auf der riesigen Video-Leinwand im Stadion gezeigt und natürlich auch auf die heimischen Bildschirme übertragen. So sang sich der Schweizer mitten in die Herzen der Tennis-Fans.

"Ich bin wirklich ein lockerer Typ. Gerade in dem Moment bei 5:2 war es mir wichtig, dass ich locker bleibe", sagte Stricker der Deutschen Presse-Agentur. "Dass da gerade die Kamera auf mir war, war nicht das Ziel."