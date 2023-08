US Open völlig vernebelt! "Riecht wie das Wohnzimmer von Snoop Dogg!"

New York - Tamara Korpatsch (28) bekommt keine Luft mehr, Alexander Zverev (26) findet es eher lustig: Bei den diesjährigen US Open wächst ein pikantes Problem: Gras! Nein, nicht etwa der heilige Rasen von Wimbledon hat sich in die USA verirrt, sondern manche Besucher entspannen sich offenbar nicht nur mit Tennis , sondern einem Joint.

Alexander Zverev (26) zeigte sich eher amüsiert vom Gras-Geruch auf der Anlage der US Open in New York. © AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ich kriege dann keine Luft, ich kann auch nicht weiterspielen, ich muss direkt in eine Richtung gehen, wo es gut riecht", sagt die 28-jährige Deutsche, die am Dienstag ihr Erstrunden-Match gegen Irina Begu (6:3, 6:2) gewann.

Die in der Bundesliga für den Club von der Alster Hamburg spielende Athletin beklagte nicht nur den sonderbaren Geruch an diesem Tag auf Platz acht, sondern auch auf den Trainingscourts. "In New York mag ich alles - bis auf, wenn Marihuana geraucht wird. Diesen Geruch hasse ich. Das ist das Einzige, was ich nicht mag an New York", so Korpatsch.

Sie wird aber noch eine Weile damit klarkommen müssen, wenn sie in den Staaten auf einer kleinen Erfolgswelle surfen will. In der nächsten Runde wartet mit der Russin Ljudmila Samsonova (24) jedoch eine harte Aufgabe.

Auch die Griechin Maria Sakkari (28) stieg der "Duft" bei ihrer Erstrunden-Begegnung auf Platz 17 in die Nase. "Manchmal riechst Du Essen, manchmal riechst Du Zigaretten, manchmal riechst Du Weed", so die an acht Gesetzte, die gegen Rebeka Masravoa (24) gleich rausflog.