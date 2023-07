Ex-Profi Andrea Petkovic sicher: "Der Tennissport wird die Welt dominieren"

Hamburg - Eine gewagte (und wohl nicht ganz ernst gemeinte) Aussage: Bei einem Pressetermin am Rande der " Hamburg European Open " sprach Ex-Spielerin und Turnierbotschafterin Andrea Petkovic (35) am Dienstagvormittag an Bord der "Queen Victoria" über die Zukunft ihres Sports.

Jule Niemeier (23, l.), Casper Ruud (24) und Turnierbotschafterin Andrea Petkovic (35) posieren bei einem Pressetermin der "Hamburg European Open" an Bord der "Queen Victoria". © TAG24/Bastian Küsel

Die 35-Jährige, die im vergangenen Jahr ihre aktive Karriere beendet hatte, erklärte: "Tennis ist der beste Sport der Welt", ehe sie mit einem Augenzwinkern hinzufügte: "Der Tennissport wird in fünf bis zehn Jahren die Welt dominieren, da bin ich mir ganz sicher."

Ob Tennis tatsächlich "König Fußball" in absehbarer Zeit ablösen kann, darf zwar bezweifelt werden, was die Zuschauer in Hamburg dieser Tage zu sehen bekommen, ist aber zweifellos der Kategorie "Weltklasse" zuzuordnen.

Bestes Beispiel: der Norweger Casper Ruud (24). Der zweimalige French-Open- und einmalige US-Open-Finalist steht aktuell auf Rang vier der Weltrangliste und wird am morgigen Mittwoch in das traditionsreiche Turnier in der Hansestadt einsteigen.

"Ich bin sehr glücklich, wieder in Hamburg zu sein, und freue mich sehr auf diese wunderschöne Stadt und dieses tolle Turnier", verdeutlichte der 24-Jährige in einer Medienrunde an Bord des Kreuzfahrtschiffes.

Dass er aufgrund seiner Weltranglistenposition als Top-Favorit in das Turnier geht, wolle Ruud nicht überbewerten. "Ich werde mein bestes Tennis auspacken müssen", bekräftigte er. Er bekommt es am Mittwoch mit Sebastián Báez (22) aus Argentinien zu tun.