Verletzungs-Drama kurz vorm ersten Match: Tennis-Star sagt in Wimbledon ab

London - Er war bereits ausgelost, sollte am heutigen Montag das erste Mal auf den Platz, doch daraus wird nichts! Tennis-Star Nick Kyrgios (28) muss seine Teilnahme in Wimbledon absagen.

Nick Kyrgios (28) weilte bereits in London, sollte am Montag seinen Auftakt gegen David Goffin bestreiten, musste aber kurz vorher absagen. © Florian Eisele/AELTC Pool via AP/dpa

Am späten Sonntagabend gab er die Schock-Nachricht auf seinem Instagram-Kanal bekannt.

"Hey an alle. Ich bin wirklich traurig, Euch mitteilen zu müssen, dass ich mich vom diesjährigen Wimbledon-Turnier zurückziehen muss. Ich habe alles dafür gegeben, um nach meiner Operation wieder auf den Wimbledon-Plätzen zu stehen. Aber während meines Comebacks bekam ich auf Mallorca Schmerzen in meinem Handgelenk", erklärt der Finalist des vergangenen Jahres in seiner Story.

Er habe dann eingehende Untersuchungen vornehmen lassen, dabei kam raus, dass ein Band gerissen ist. "Ich habe wirklich alles versucht, um spielen zu können, aber die Zeit hat einfach nicht gereicht", ist der Ausnahmekönner traurig.

Der Australier verpasste aufgrund einer Knie-Verletzung bereits die Australian Open und die French Open.

Sein Comeback gab Kyrgios dann erst kurz vor Wimbledon bei den Boss Open in Stuttgart. Dort unterlag er in der ersten Runde, sagte dann seine Teilnahme bei den Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen ab.