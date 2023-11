Trio landet in der Hall of Fame des deutschen Sports: Zwei ostdeutsche Olympiasiegerinnen dabei!

Frankfurt am Main - Die mehrfache Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm (47) sowie die Zweifach-Bahnrad-Olympia-Siegerin Kristina Vogel (32) sind von der Jury in die von der Sporthilfe initiierte "Hall of Fame des deutschen Sports" gewählt worden. Ebenfalls dabei: Ulli Wegner (81), einer der erfolgreichsten deutschen Box-Trainer, die es je gab.

Kati Wilhelm (heute 47) kann auf eine ziemlich erfolgreiche Karriere als Skijägerin zurückblicken. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Wie die Stiftung Deutsche Sporthilfe mitteilte, stehen die drei "ab sofort in einer Reihe mit über 130 herausragenden Sportpersönlichkeiten, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben".

Die offizielle Aufnahmefeier findet den Angaben nach am 16. November (Donnerstag) in Dreieich bei Frankfurt am Main im Rahmen der Preisverleihung der "Goldenen Sportpyramide" an den ehemaligen Tennis-Star Michael Stich (55) statt.

Sowohl Kristina Vogel als auch Kati Wilhelm sind in Thüringen aufgewachsen. Letztgenannte konnte in ihrer herausragenden Karriere als Biathletin dreimal olympisches Gold erringen.

Nebenbei sicherte sich die einstige Skijägerin, die in Schmalkalden zur Welt kam, dreimal Olympia-Silber und eine olympische Bronze-Medaille.