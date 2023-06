Dreierpack vom SC Potsdam perfekt! Das ist der neue Co-Trainer des DSC

Vladimir Kapriš saß bereits 2010 das erste Mal als Co-Trainer auf der Teambank, er begann seine Laufbahn bei ŽOK Varadin in Serbien.

Cheftrainer Alex Waibl sagte zur Verpflichtung des neuen Assistenzcoachs: "Serbien ist eine sehr erfolgreiche Volleyballnation. Der technisch-taktische Ansatz dort ist anders als in den meisten anderen europäischen Ländern. Ich bin gespannt, auf unsere Zusammenarbeit und freue mich darauf, neue Einblicke und Perspektiven zu bekommen!"

Der 35-jährige Serbe, Ehemann von Weltmeisterin Jegdic, tritt als neuer Co-Trainer die Nachfolge von Markus Steuerwald (34) an. Kapriš hat wie seine Frau einen Ein-Jahres-Vertrag in Dresden unterschrieben.

Kapris kommt mit seiner Frau, Libera Aleksandra Jegdic (28), nach Dresden. Beide gaben sich im vergangenen Sommer das Ja-Wort. © Matthias Rietschel/dpa

Überhaupt hat Vladimir viel Erfahrung mit Frauenvolleyball, denn all seine bisherigen Clubs waren Damen-Vereine. Bei ŽOK Vojvodina, ŽOK Spartak und auch bei GŽOK Srem konnte er ebenso Erfahrung als Cheftrainer sammeln.

"Es ist für mich eine große Freude, Teil der Dresdner Familie zu werden. Der DSC ist ein Verein mit großer Tradition in Deutschland", sagte der Mann aus Novi Sad. "Es ist ein toller Anreiz, mit einem Trainer zu arbeiten, der so viel Erfahrung in der Bundesliga hat. Ich freue mich auf die Margon Arena, die immer voll von Fans ist, die Volleyball lieben und verstehen."

Dresdens neuer Co-Trainer verfolgt alle Arten von Sport und bezeichnet dies als sein größtes Hobby. Bücher und die Kulturen anderer Länder interessieren ihn aber ebenso.

Der einstige Weltklasse-Libero Steuerwald, der insgesamt neun Jahre für den VfB Friedrichshafen spielte, hat einen neuen Arbeitgeber. Der 34-Jährige ist neuer Co-Trainer beim ärgsten VfB-Konkurrenten, bei Meister Berlin Recycling Volleys.

Das Liebes-Duo Co-Trainer und Libera ist beim DSC nicht neu. Auch die beiden Ehemaligen Konstantin Bitter (33) und Lenka Dürr (32) kamen als Paar nach Dresden. Mittlerweile sind sie verheiratet, haben einen Sohn und leben in Stuttgart, weil bei Allianz MTV "Konsti" jetzt Trainer ist.