Das tut dem SC Potsdam weh! DSC lockt Weltmeisterin nach Dresden

Dresden - In der einen oder anderen Situation war die Annahme in der vergangenen Saison eine wackelige Angelegenheit beim DSC. Deshalb setzt Trainer Alexander Waibl (55) jetzt auf mehr Qualität und Erfahrung und hat sich dafür einen großen Fisch geangelt.

Neben Hester Jasper (22, r.) kommt nun auch Libera Aleksandra Jegdic (28) vom SC Potsdam zum DSC. © Tom Weller/dpa

Vom SC Potsdam wechselt die Weltmeisterin Aleksandra Jegdic (28) an die Elbe. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, unterschrieb die serbische Libera einen Jahresvertrag.

Sie ist der insgesamt siebte Neuzugang beim Meisterschaftsdritten. Zudem lotste Waibl mit ihr nach Angreiferin Hester Jasper (22) die zweite Spielerin vom Vizemeister nach Dresden.

"Ich bin sehr gespannt, nach so langer Zeit das Umfeld zu wechseln. Dresden ist ein Verein mit einer großen Tradition in Deutschland und ich fühle mich geehrt, diese Chance zu bekommen. Ich mag die Mannschaft, die Trainer Alex Waibl aufbaut, und ich bin sicher, dass wir in allen Wettbewerben um die Top-Plätze mitkämpfen werden", begründet sie ihren Wechsel.

Fünf Jahre lang lief Jegdic für den SC Potsdam auf. Der Klub hatte die Serbin 2018 aus ihrem Heimatland nach Deutschland geholt.

Beim Supercup-Sieger entwickelte sie sich nicht nur zur Identifikationsfigur, sondern vor allem zur absoluten Leistungsträgerin in Annahme und Abwehr.