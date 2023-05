Nächster Neuzugang beim DSC: Darum wechselt diese Vizemeisterin nach Dresden!

Hester Jasper (22) ist der zweite Neuzugang auf der Außenannahme-Position beim DSC. © imago/eibner

Schon vor einigen Tagen hatte es der SC Potsdam, wohl auch ein wenig aus Groll, die Spitzenspielerin zu verlieren, auf Instagram verraten.

Nun bestätigte der sächsische Klub am Donnerstag selbst den Wechsel der niederländischen Außenangreiferin. Die Nationalspielerin unterschrieb einen Jahresvertrag bis 2024. Offiziell ist sie nach den beiden Mittelblockerinnen Tia Jimerson und Nathalie Lemmens sowie der Außenangreiferin Juliette Fidon-Lebleu der vierte Neuzugang.

"Ich freue mich sehr drauf, zum Team zu stoßen und gemeinsam zu kämpfen. Außerdem mag ich es sehr, in der Margon Arena zu spielen, sie ist eine meiner Lieblingshallen in der Bundesliga, weil sie eine tolle Atmosphäre mit den Fans hat", begründet das Sprungwunder ihre Unterschrift in Dresden.

Als Gegnerin hat Jasper dem DSC in den vergangenen Spielzeiten oft genug Kopfzerbrechen beschert. Erst mit dem VfB Suhl, wo in der Saison 2019/2020 ihr Stern aufging.

Dann in der Meisterserie 2021, als die kleine, aber enorm sprunggewaltige Spielerin im Trikot von Allianz MTV Stuttgart immer wieder mit voller Wucht den Block anschlug, der DSC oft kein Mittel gegen sie fand.