DSC-Feier mit Wehmut und viel Freibier: "Die Fankultur in Dresden ist phänomenal"

Dresden - Mit viel Beifall und lauten "DSC, DSC"-Rufen wurden die Schmetterlinge auf der Bühne begrüßt. Mehr als einhundert Fans waren in den Elbegarten am Blauen Wunder gekommen, um mit ihren Lieblingen Meisterschafts-Bronze und Saisonabschluss zu feiern. Und sich von den immerhin 12 Spielerinnen und Trainern zu verabschieden, die den Verein jetzt verlassen.

Die DSC-Volleyballerinnen auf der Bühne im Elbegarten. Kapitänin Jennifer Janiska (29, l.) und Linda Bock (22) sprechen hier zu den Fans. © Lutz Hentschel

"Ich hatte zwei wunderschöne Jahre hier, habe jedes Heimspiel genossen. Die Fankultur in Dresden ist phänomenal", bekundete Linda Bock (22), die es zu ihrem Freund nach Schwerin zieht.

Kapitänin Jennifer Janiska (29), die beim DSC noch einen Vertrag bis 2024 hat, sagte mit Blick auf die zurückliegende Saison: "Ich hatte wilde Gefühle, aber ich wusste von Anfang an, dass wir um Medaillen spielen werden. Ich bin froh, dass wir am Ende in den Play-offs den Rhythmus gefunden haben."

Den Fans dankte sie mit den Worten: "Die Stimmung war immer mega-, megageil." Immerhin 40.000 Zuschauer kamen 2022/23 zu den DSC-Heimspielen in die Margon Arena, was einer Hallenauslastung von rund 90 Prozent entspricht.