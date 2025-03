DSC im DVV-Pokalfinale im Liveblog: Alexander Waibl bleibt "Mister Pokal" und filmt fürs Album.

Fortsetzung des Artikels laden

13.35 Uhr: Das sind die Top-Spielerinnen des DSC und des USC

Im Endspiel stehen sich mit den beiden Diagonalangreiferinnen Marta Levinska (DSC) und Mia Kirchhoff (USC) zwei der erfolgreichsten Spielerinnen der Liga gegenüber. Levinska kommt in 21 Ligapartien in der Top-Scorer-Wertung auf 243 Scorer-Punkte und rangiert damit auf Rang zwei. Kirchhoff steht mit 143 Scorer-Punkten auf Rang fünf. Darin eingerechnet ist auch die Fehlerquote, die bei Kirchhoff leicht höher liegt. In den reinen Punkten unterscheiden sich beide kaum. Levinska kommt auf 349 Zähler, Kirchhoff auf 339.

Marta Levinska (r.) vom DSC ist die zweitbeste Scorerin der Volleyball Bundesliga. © Lutz Hentschel

13.20 Uhr: Auch der USC Münster ist nun da

Auch das Team des USC Münster ist nun da, hat wenige Minuten nach dem DSC das Feld betreten. Das Warm-up läuft jetzt auf Hochtouren, die Spannung steigt.

13.15 Uhr: Der DSC betritt als Erstes die SAP-Arena in Mannheim

Fast exakt eine Stunde vor dem Anpiff ist das Team des DSC in der Halle! Begrüßt wird die Mannschaft von den zahlreich mitgereisten Fans.

Der DSC ist in der Halle. © TAG24/Tina Hofmann

13.10 Uhr: Diese Spielerinnen vom DSC und dem USC standen schon einmal im Finale in Mannheim

Auf Dresdner Seite standen mit Sarah Straube und Patricia Nestler bereits zwei Spielerinnen im Endspiel von Mannheim. Nestler gewann mit dem SSC Palmberg Schwerin 2021 und 2023 den Titel, Straube mit dem DSC 2020. Auf Münsteraner Seite war nur Zuspielerin Pia Fernau bislang dabei, auch sie holte 2023 den Titel mit Schwerin.

Patricia Nestler (unten l.) und Pia Fernau (3.v.l.) gewannen 2023 mit dem SSC Palmberg den Pokal in Mannheim. © IMAGO / Sports Press Photo

12.50 Uhr: Der Weg des USC Münster ins Finale

Der USC Münster siegte im Achtelfinale zunächst bei Zweitligist Rote Raben Vilsbiburg mit 3:1. Im Viertelfinale gewann das Team von Trainer Matthias Pack (39) gegen den VC Wiesbaden mit 3:1. Im Halbfinale hieß es im Derby gegen die Ladies in Black Aachen 3:0. Der USC steht damit erstmals seit 19 Jahren wieder im Endspiel. 2005 holte sich das Team den Sieg im Finale gegen Bayer Leverkusen. Im Halbfinale hatten die Westfalen den DSC unter Trainer Arnd Ludwig ausgeschaltet. Münster sicherte sich im Anschluss auch das Double aus Pokalsieger und Meister. 2006 stand das Team das letzte Mal im Endspiel, unterlag dort in Halle/Westfalen dem SSC Schwerin.

Der USC Münster besiegte im Halbfinale die Ladies in Black Aachen. © Imago/Conny Kurth

11.50 Uhr: Der Weg ins Finale für den DSC

Der DSC fand den Weg ins diesjährige Pokalfinale über einen Sieg im Achtelfinale beim VC Wiesbaden II (3:0) sowie einem 3:0-Erfolg im Viertelfinale gegen den VfB Suhl. Im Halbfinale wartete mit dem Auswärtsspiel beim SC Potsdam ein wahres Hammerlos. In einem echten Krimi setzte sich das Waibl-Team mit 3:2 durch und buchte damit das Ticket nach Mannheim.

Nathalie Lemmens (r.) und der DSC besiegten im Halbfinale Potsdam. © Lutz Hentschel

11.20 Uhr: Der erste Pokalsieg des DSC 1999

Das erste Mal reckte der DSC den DVV-Pokal 1999 unter Trainer Klaus Kaiser (71) in die Höhe. In einem Viererturnier in der heimischen Margon Arena setzte sich das Team um die damalige Kapitänin Peggy Küttner (49) im Halbfinale gegen DJK Karbach durch. Im Endspiel wurde Schwerin besiegt, wobei Mittelblockerin Barbara Makowska (57) sogar mit einem angerissenen Band im Fußgelenk auf die Zähne biss. Im Endspurt der Saison machte die Mannschaft nur ein Jahr nach dem abgewendeten Abstieg aus der Bundesliga das Double aus Pokal und Meisterschaft perfekt.

Eine unglaubliche Saison: 1999 holte der DSC das Double aus Pokal und Meistertitel unter Trainer Klaus Kaiser (71, r.) und mit Mittelblockerin Barbara Makowska (57, l.). © IMAGO/Dehlis

10.50 Uhr: Der DSC-Triumph von Mannheim 2020

Das Endspiel 2020 war ein episches Finale, das so schnell niemand vergessen wird. Der DSC bewies Stehauf-Qualitäten, als das Team im vierten Satz mit 15:20 zurücklag und bereits in diesem Durchgang zwei Matchbälle abwehrte. Eine zentrale Rolle der Aufholjagd spielte damals Zuspielerin Sarah Straube, die aufgrund einer langwierigen Erkrankung von Mareen von Römer in den Monaten zuvor in das Bundesliga-Team aufgerückt war und klug und unbekümmert die Bälle verteilte. In einem an Spannung nicht zu überbietenden fünften Satz lag der DSC mit 12:14 zurück, mittlerweile verteilte Brie King wieder die Bälle. Das Waibl-Team wehrte in der Folge drei weitere Matchbälle des Gegners ab und verwandelte durch Lena Stigrot schließlich den ersten eigenen zum 17:15.

Lena Stigrot (M.) verwandelte in einem epischen Finale den Matchball zum 17:15 im fünften Satz und dem damit verbundenen 3:2-Erfolg über Allianz MTV Stuttgart. © Lutz Hentschel

10.20 Uhr: Der DSC war der Premierensieger in Mannheim

2016 wurde das Finale nach den Jahren in Halle/Westfalen erstmals in der SAP-Arena in Mannheim ausgetragen. Der DSC schrieb als Premierensieger Geschichte, nun könnte sich mit einem Triumph am Sonntag auch ein Kreis schließen. Dieses Jahr steigt die zehnte Auflage. Mit einem 3:2-Erfolg über Allianz MTV Stuttgart holte sich Dresden vor neun Jahren den Sieg. Den Matchball verwandelte nach 123 spannenden Minuten die US-Amerikanerin Michelle Bartsch, die später mit den USA Olympiasiegerin wurde. In jener Saison lieferte sich das Waibl-Team auch eine epische Final-Serie mit Stuttgart um den Meistertitel. Am Ende jubelte der DSC in Spiel fünf und feierte zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Double.

Der DSC sicherte sich als erstes deutsches Frauenteam den Titel in der Mannheimer SAP-Arena. 2016 hieß es 3:2 gegen Allianz MTV Stuttgart. Nneka Onyejekwe (die damals aufgrund eines späten Transfers nicht spielberechtigt war), Myrthe Schoot, Kristina Mikhailenko und Laura Dijkema (v.l.) halten die Trophäe in den Händen © Lutz Hentschel

10 Uhr: Die Mannschaft ist schon in der heißen Phase der Vorbereitung

Während der USC Münster sein Abschlusstraining gerade beendet, ist der DSC zurück im Hotel und läutet dort die finale Phase der Vorbereitung ein. Essen und Besprechung stehen in jedem Fall noch auf dem Programm.