Bittere News vorm Entscheidungsspiel: DSC verliert seine beiden Top-Scorerinnen

Bundesligist DSC Volleyball muss am Ende der Saison die Abgänge von Grace Frohling und Tia Jimerson verkraften. Sie wechseln in die USA.

Von Tina Hofmann

Dresden - Am Mittwoch sicherte sich der DSC mit einer beeindruckenden Leistung in Wiesbaden Entscheidungsspiel drei im Viertelfinale der Play-offs gegen den VC. Vor dem Gipfel am Samstag in der Margon Arena (17 Uhr) gibt es aber auch schlechte Neuigkeiten.

Am Mittwoch blockten Grace Frohling (22, l.) und Tia Jimerson (24, M.) noch Wiesbaden ab. Im Sommer verlassen sie den DSC gemeinsam gen USA. © Corinna Beck Denn Trainer Alexander Waibl (56) verliert zwei seiner absoluten Leistungsträgerinnen nach der Saison. Wie nun bekannt wurde, haben Diagonalangreiferin Grace Frohling (22) und Mittelblockerin Tia Jimerson (24) in der neuen Profi-Liga in den USA unterschrieben. Das teilte "League One Volleyball" am Donnerstag offiziell mit. Jimerson war nach der Hauptrunde die Top-Scorerin der gesamten Liga, Frohling Zweitbeste des DSC auf Rang sieben. Auch wenn die Verantwortlichen in Dresden von der Neuigkeit nicht überrascht sein dürften, ist der Zeitpunkt der Bekanntmachung äußerst ungünstig. Der Fokus liegt aktuell absolut auf dem Erreichen des Halbfinales in der Bundesliga. DSC Volleyball DSC unter Zugzwang: Schmettert Grace Frohling in Wiesbaden zurück? Auf der Hand liegt, dass der DSC versucht hat, seine beiden Spitzenspielerinnen zu halten, doch finanziell mit der neuen Konkurrenz aus den USA nicht mithalten kann.

Neben Grace Frohling und Tia Jimerson wechseln drei weitere Bundesliga-Spielerinnen in die USA