Tränenreicher Abschied! Diese besondere Ehre gibt es demnächst beim DSC

Dresden - Im Raum herrschte absolute Stille, einige der 160 Partner und Sponsoren mussten heftig schlucken und der Protagonistin Jennifer Janiska (30) liefen die Tränen übers Gesicht. Die Kapitänin vom DSC wurde am Sonntag auf der Saisonabschlussfeier im Ramada by Wyndham Hotel auf besondere Art und Weise für ihre vier Jahre in Dresden gewürdigt.