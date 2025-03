DSC im DVV-Pokalfinale im Liveblog: Darum herrscht heute Ausnahmezustand in Mannheim

Mannheim - Der Countdown läuft, die Spannung steigt: Am Sonntag kämpfen die Volleyballerinnen des Dresdner SC in der Mannheimer SAP Arena um den siebten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Wir halten Euch in unserem Liveblog über alle wichtigen Dinge vor dem großen Finale, während des Duells und danach auf dem Laufenden.

Mindestens 9000 Zuschauer werden erwartet, der Gegner ist ab 14.15 Uhr (live auf Sport1 und Dyn) der USC Münster. Das Team von Trainer Alexander Waibl (56) gilt als Favorit und nimmt diese Rolle auch an.

Was haben sich denn die Zuständigen dabei gedacht? Am heutigen Sonntag herrscht in Mannheim absoluter Ausnahmezustand.

Zum einen steigt der 70. Karnevalsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen durch die City. Deshalb sind stufenweise ab den frühen Morgenstunden zahlreiche zentralen Achsen der Stadt gesperrt, der Straßenbahnverkehr wird teilweise eingestellt. Nur mit der S-Bahn kommt man noch halbwegs von A nach B.

Der Umzug startet um 13.31 Uhr. Exakt 1 Minute eher wird Luftlinie 500 Meter der Drittliga-Kracher der unteren Tabellenhälfte, Waldhof Mannheim gegen Alemannia Aachen angepfiffen. Dazu werden nicht nur insgesamt 15.000 Fans, sondern auch 3000 Anhänger aus Aachen erwartet.

Im Hinspiel kam es im Stadion zu Ausschreitungen. Vor der Partie heute warnte der Verein aus Aachen seine eigenen Fans sogar vor den Bedingungen rund um die Anreise unmittelbar vor dem Karnevalszug. So sollen die Anhänger unter anderem auf sichtbare Fankleidung verzichten.

Und dann gibt es eben noch das Volleyball-Großevent in der SAP-Arena, die sich ebenfalls in diesem kleinen Umkreis befindet und zu dem rund 10.000 Fans erwartet werden. Vor allem für die Teams, aber auch die Zuschauer ist die Anreise vor dem Spiel eine große Herausforderung. Bleibt zu hoffen, dass alle rechtzeitig in der Arena eintreffen.