DSC im DVV-Pokalfinale im Liveblog: Team in Frankfurt gelandet.

Von Tina Hofmann

Mannheim - Der Countdown läuft, die Spannung steigt: Am Sonntag kämpfen die Volleyballerinnen des Dresdner SC in der Mannheimer SAP Arena um den siebten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Mindestens 9000 Zuschauer werden erwartet, der Gegner ist ab 14.15 Uhr (live auf Sport1 und Dyn) der USC Münster. Das Team von Trainer Alexander Waibl (56) gilt als Favorit und nimmt diese Rolle auch an. Wir halten Euch in unserem Liveblog über alle wichtigen Dinge vor dem großen Finale, während des Duells und danach auf dem Laufenden.

20.15 Uhr: Das Team des DSC ist in Frankfurt gelandet

Um 19.58 Uhr setzte der Flieger aus Dresden in Frankfurt am Main auf dem Flughafen auf. Jetzt heißt es auf das Gepäck warten, dann geht es mit dem Bus von Partner IdealTours nach Mannheim ins Hotel. Trainer Alex Waibl bedankte sich via Instagram: "Super pünktlich und freundlich, danke", schickte er Grüße an die Airline.

19.32 Uhr: DSC ist in der Luft, sogar der Flugkapitän drückt die Daumen

Der DSC ist pünktlich in Dresden abgehoben und im Flugzeug gab es vor dem Start eine kleine Überraschung. Denn der Kapitän fand neben der Auskunft zum Wetter und der Reisezeit- sowie Route auch warme Worte fürs Team. "Wir freuen uns speziell, das Team des Dresdner SC begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, dass eines der besten deutschen Damen-Volleyballteams heute mit uns nach Frankfurt reist, und wir wünschen ihnen alles Gute und drücken die Daumen, dass es in Mannheim dann klappt und vielleicht sogar der Pokal nach Dresden geholt wird", hieß es per Durchsage. Auch am Check-in-Schalter stand bereits: "Liebes DSC-Team, viel Glück in Mannheim".

18.40 Uhr: In wenigen Minuten hebt der DSC in Dresden mit dem Flieger ab

Jetzt geht's gleich los! Die Mission Mannheim startet endgültig. Die Mädels sind am Flughafen Dresden angekommen und heben in den nächsten 20 Minuten planmäßig in Richtung Frankfurt am Main ab. Die Stimmung ist prächtig beim Tross, der für das Finale 13 Spielerinnen umfasst.

Die Stimmung auf dem Flughafen ist prächtig. © DSC

18.35 Uhr: Auch die Dresden Monarchs drücken dem DSC die Daumen

Auch die Jungs der American Footballer der Dresden Monarchs drücken dem DSC die Daumen. Sie schickten auf Instagram eine Grußbotschaft. "Hi, Mädels, für Eurer Pokalfinale am Sonntag drücken wir Euch die Daumen. Viel Erfolg, belohnt Euch mit einem Sieg und holt das Ding nach Hause", hieß es von den "starken Jungs".

18.20 Uhr: Es gibt noch Tickets für das DVV-Pokalfinale in Mannheim

Wer kurzentschlossen ist, der hat noch die Möglichkeit, Tickets zu erwerben, sogar am Sonntag. In der Faschingssaison gibt es dabei sogar ein Special, denn Fünfergruppen, die alle in einem Kostüm kommen, bekommen eine Karte gratis. Alle Infos gibt es auch hier.

17.55 Uhr: Ehemalige DSC-Spielerinnen schicken Grüße aus der ganzen Welt

Drei ehemalige Spielerinnen des Dresdner SC, die mit dem Klub viele Titel gesammelt haben, schicken dem Team beste Grüße. Mareen von Römer (37), langjähriges Aushängeschild des Vereins, die zweimal mit dem DSC Deutscher Meister (2007, 2014) und dreimal Pokalsiegerin (2010, 2018, 2020) wurde, zudem den Challenge Cup (2010) gewann, sagte: "Als ehemalige Spielerinnen wissen wir, was es heißt, ein Teil dieses tollen Teams zu sein, und jetzt ist Euer großer Moment gekommen, auf der großen Bühne zu glänzen und alles zu geben. Glaubt an Euch, bleibt fokussiert", sagt die ehemalige Zuspielerin mit dem "goldenen Händchen". Auch Jennifer Janiska (30), die mit dem DSC 2021 Deutsche Meisterin wurde, drückt dem DSC die Daumen: "Genießt diesen einmaligen Moment, ihr habt hart dafür gearbeitet und ihr seid nicht allein, denn ganz Dresden, Eure Fans und wir stehen hinter Euch", sagt sie. Die ehemalige Nationalspielerin schlägt mittlerweile in den USA in Madison auf. Ebenso wie Zuspielerin Laura Dijkema (35), die mit dem DSC 2015 Deutscher Meister wurde, 2016 das Double aus Pokalsieg und Meisterschaft holte und damit beim Premierensieg der Dresdnerinnen in Mannheim dabei war. "Wir sind uns sicher, dass ihr die Mission Mannheim rocken werdet", glaubt sie fest an ihren Ex-Klub. Sie verteilt die Bälle in der LOVB in Omaha/Nebraska (USA).

17.35 Uhr: Die Mission Mannheim für den DSC startet - Team auf dem Weg zum Flughafen

Die Mission Mannheim startet für den DSC an diesem Freitag in den kommenden Stunden. Zweimal hat das Team heute im Sportschulzentrum trainiert, gerade macht sich der Tross auf den Weg zum Dresdner Flughafen. Von dort hebt gegen 19 Uhr die Lufthansa-Maschine in Richtung Frankfurt am Main ab. Danach geht es mit dem Bus noch rund 75 Kilometer ins Hotel nach Mannheim.

Voller Vorfreude präsentierten sich Partner Sebastian Horn von S&P, Trainer Alexander Waibl (56), Libera Patricia Nestler (23) und Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (38, v.l.) am Donnerstag auf der Pressekonferenz. © Lutz Hentschel

17.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen in unserem Liveblog zum DVV-Pokalfinale Dresdner SC gegen den USC Münster