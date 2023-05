Bienvenue, Juliette! Zweiter Neuzugang des DSC ist eine Französin aus Suhl

"Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison für Dresden zu spielen. Es wird eine neue Herausforderung für mich. Ich freue mich auch darauf, Dresden zu erkunden, bislang kenne ich in Deutschland ja eher die kleineren Orte. Ich kann es kaum erwarten, das neue Team und neue Menschen kennenzulernen", sagt die 26-Jährige.

Zudem lief sie seit ihrer Jugend bis 2021 für diverse Auswahlmannschaften Frankreichs auf und trat damit in die Fußstapfen ihrer Mama Marie-Christine Lebleu-Clavreul, die zehn Jahre lang in der A-Nationalmannschaft spielte und Kapitänin war.

Sie spielte neben ihrer Heimat Frankreich bereits am College in den USA, in Polen, Griechenland und zuletzt eben Deutschland.

Juliette Fidon-Lebleu (r.) mit ihrer künftigen Teamkollegin Lara Berger (21, l.) im Duell am Netz. © Lutz Hentschel

Für Suhl erzielte sie in der Hauptrunde 149 Punkte im Angriff, 33 im Block und 13 im Aufschlag.

Mit einer Quote von 47,9 Prozent perfekter oder guter Annahmen war sie nach der Libera die zweitstärkste Spielerin des Teams in diesem Element.

Zweimal erhielt sie die Auszeichnung zur wertvollsten Spielerin in Gold, einmal in Silber. Auch am sensationellen Halbfinal-Einzug im Challenge Cup hatte sie großen Anteil. In sieben Spielen überzeugte sie mit starken 92 Punkten, einer unglaublichen Angriffsquote von 86 Prozent.

Am 25. Februar stand sie beim 3:0-Auswärtssieg im Derby in Erfurt das letzte Mal für Suhl auf dem Feld, seitdem fehlte sie aufgrund einer Knieverletzung, die mittlerweile aber auskuriert ist. Nun will sie beim DSC ab Sommer neu durchstarten.

Vor der Französin hatte der DSC mit der US-amerikanischen Mittelblockerin Tia Jimerson (23) bereits einen Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.