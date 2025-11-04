DSC-Potenzial riesig, aber noch viel Arbeit vor der Brust: "Unser Spiel ist relativ berechenbar"

Dresden - Wie hoch hinaus kann es für den DSC diese Saison gehen? Nachdem das Team von Trainer Alex Waibl (57) gegen die Top-Gegner aus Stuttgart , Schwerin und Suhl bereits gespielt hat, lautet die Antwort: hoch!

Coach Alex Waibl (57, r.) weiß, wie viel Potenzial in seinen Spielerinnen steckt. © Lutz Hentschel

Denn das Potenzial, das in der Mannschaft schlummert, ist enorm. Das machten die vergangenen Wochen deutlich.

Zuspielerin Emma Grome (23) kann Sarah Straube (23) natürlich noch nicht ersetzen. Doch die US-Amerikanerin besitzt viel Gefühl in den Fingern, gleicht ihre Größennachteile (1,75 Meter) mit Athletik aus, macht das Spiel schnell.

Was Waibl noch bemängelt: "Unser Spiel ist relativ berechenbar." Das liegt nicht an Grome, sondern an der Tatsache, dass vor allem die Mittelblockerinnen sehr jung sind, das Niveau der Bundesliga für sie ein neues ist.

Die Abstimmung passt noch nicht ganz, das schnelle Spiel über die Mitte ist noch kaum vorhanden.

Beachtlich ist aber, dass es dem DSC gelingt, einen gesamten Mittelblock bestehend aus Mette Pfeffer (20) und Florentine Rosemann (18) direkt aus dem eigenen Nachwuchs in den Profi-Kader einzubauen. Das ist in der Liga einzigartig.