Duell mit viel Sprengkraft: Waibl sieht DSC-Chancen gegen Stuttgart "50:50"

Dresden - Es war ein historischer Erfolg, den der DSC am 24. April 2021 in der Margon Arena gegen Allianz MTV Stuttgart feierte. Mit einem 3:0 im fünften Duell des spannenden Play-off-Finals machten die Dresdnerinnen die Meisterschaft perfekt . Doch seitdem kassierte der DSC nur noch Niederlagen gegen die Schwäbinnen - sieben insgesamt.

Allianz und DSC - beide sind Spitzenmannschaften. Beide schmettern auf europäischer Bühne. Stuttgart verlor am Mittwochabend in der Champions League 1:3 gegen Top-Favorit Conegliano (Italien).

Sie konnten in Dresden gut miteinander, sind auch jetzt noch befreundet: Alex Waibl (55, l.) und Konstantin Bitter (34). © Lutz Hentschel

Und bei den Trainern? Da war Stuttgarts Konstantin Bitter (34) von 2019 bis 2021 der "Co" von Alex Waibl in Dresden. Seit dieser Saison führt Bitter bei Allianz das Kommando und holte mit der Mannschaft im Oktober den Supercup.

"Wir haben guten Kontakt zueinander, sind befreundet. Ich freue mich für 'Konsti', dass er Trainer bei so einem Spitzenclub geworden ist", sagt Waibl.

"Spannend ist jetzt vorm Spiel, dass jeder überlegt, was der andere so plant. Und man grübelt, was der andere wiederum denkt, was man selbst vorhat."

Wie sieht Waibl die Chancen seines DSC? "Für mich ist Stuttgart die beste Mannschaft der Liga, was den gesamten Kader, die Tiefe angeht. Zudem haben sie die Fans hinter sich. Wir sind auswärts sehr stark. Die erste Sechs beider Teams ist für mich auf einem Niveau. Ich sehe die Chancen bei 50 zu 50."