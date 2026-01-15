Echte Fan-Liebe! DSC-Supporters nehmen irre Bahnreise nach Italien für ihr Herzensteam auf sich
Dresden/Treviso - Diese Liebe kennt keine Grenzen! Während die Spielerinnen vom DSC am Mittwoch zunächst in den Bus stiegen, dann vom Flughafen Dresden über München nach Venedig flogen, waren Atze (63), Maik (50), Micha (50) und Tom (54) noch arbeiten. Nach Feierabend traf sich das Quartett der "DSC-Supporters" am Bahnhof Dresden-Neustadt, um sein persönliches Abenteuer Italien zu starten.
Am Donnerstagabend (20.30 Uhr) trifft das Team von Trainer Alexander Waibl (57) in der Champions League in Treviso auf Imoco Volley Conegliano, das derzeit weltbeste Team. Das Hinspiel war nach nur 61 Minuten mit 0:3 beendet, doch das hält die Fans nicht davon ab, ihre Lieblinge auch auswärts in der Königsklasse anzufeuern.
"Dieses Team ist wie eine Familie für uns, und daher ist uns keine Reise zu weit. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unser Team zu unterstützen, egal wo", erklärt Tom auf TAG24-Nachfrage.
Am Mittwochabend um 18.08 Uhr startete die Reise mit dem ICE in Richtung Frankfurt, über die Umstiege Erfurt und München Ost ging es dann mit dem Nachtzug (Liegewagen) in Richtung Venedig.
Dabei trafen die vier Fans sogar Ex-Spielerin Lotte Goertz (20) im Zug, die ebenfalls gerade auf dem Weg nach Erfurt war, wo sie bei Bundesligist Schwarz-Weiß seit dieser Saison unter Vertrag steht.
Nach 1175 Kilometern Bahnstrecke und ohne Verspätung trafen die Männer am Donnerstagmorgen pünktlich um 8.29 Uhr in Venedig Santa-Lucia ein.
DSC-Fans mit tollem Trip inklusive Sightseeing in Venedig und Innsbruck
Um die Reise nach Italien überhaupt mitten in der Woche antreten zu können, haben alle Supporters Urlaub genommen. "Das geht nur über sehr verständnisvolle Chefs, die unsere Leidenschaft unterstützen", ist Tom dankbar.
Man kennt die vier aus der heimischen Margon Arena, wenn sie vor dem Anpfiff die riesigen DSC-Fahnen schwenken und während der Partie die Mädels anfeuern. In der Bundesliga und im Pokal haben sie auch auswärts noch kein einziges Spiel verpasst, gemeinsam fuhren sie mit dem Fan-Bus nach Polen zur Champions League. Maik und Micha flogen vergangene Woche sogar nach Ankara, die anderen beiden blieben zu Hause.
Bevor es am Donnerstag ins "Palaverde" nach Treviso geht, steht Sightseeing in Venedig auf dem Plan. Gegen 16 Uhr wollen sie in ihrem Hotel in Villorba einchecken, das fußläufig nur 800 Meter von der Halle entfernt ist.
Nach einer Übernachtung nach der Partie geht es am Freitag über die Brenner-Zugstrecke nach Innsbruck, wo das Quartett einen Zwischenstopp einlegt. Am Samstag fahren sie dann über Garmisch-Partenkirchen und München wieder nach Hause. Erst am kommenden Mittwoch steht das nächste Spiel in der Bundesliga beim VC Wiesbaden an. Auch dort werden die vier das Team vor Ort unterstützen.
Fan-Liebe kennt bei Atze, Maik, Micha und Tom eben keine Grenzen!
Titelfoto: Bildmontage: privat