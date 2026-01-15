Echte Fan-Liebe! DSC-Supporters nehmen irre Bahnreise nach Italien für ihr Herzensteam auf sich

Dresden/Treviso - Diese Liebe kennt keine Grenzen! Während die Spielerinnen vom DSC am Mittwoch zunächst in den Bus stiegen, dann vom Flughafen Dresden über München nach Venedig flogen, waren Atze (63), Maik (50), Micha (50) und Tom (54) noch arbeiten. Nach Feierabend traf sich das Quartett der "DSC-Supporters" am Bahnhof Dresden-Neustadt, um sein persönliches Abenteuer Italien zu starten.

Micha (50), Maik (50), Atze (63) und Tom (54, v.l.n.r. im linken Bild) starteten am Mittwochabend um 18.08 Uhr am Bahnhof Dresden-Neustadt ihr Abenteuer Italien. © Bildmontage: privat

Am Donnerstagabend (20.30 Uhr) trifft das Team von Trainer Alexander Waibl (57) in der Champions League in Treviso auf Imoco Volley Conegliano, das derzeit weltbeste Team. Das Hinspiel war nach nur 61 Minuten mit 0:3 beendet, doch das hält die Fans nicht davon ab, ihre Lieblinge auch auswärts in der Königsklasse anzufeuern.

"Dieses Team ist wie eine Familie für uns, und daher ist uns keine Reise zu weit. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unser Team zu unterstützen, egal wo", erklärt Tom auf TAG24-Nachfrage.

Am Mittwochabend um 18.08 Uhr startete die Reise mit dem ICE in Richtung Frankfurt, über die Umstiege Erfurt und München Ost ging es dann mit dem Nachtzug (Liegewagen) in Richtung Venedig.

Dabei trafen die vier Fans sogar Ex-Spielerin Lotte Goertz (20) im Zug, die ebenfalls gerade auf dem Weg nach Erfurt war, wo sie bei Bundesligist Schwarz-Weiß seit dieser Saison unter Vertrag steht.

Nach 1175 Kilometern Bahnstrecke und ohne Verspätung trafen die Männer am Donnerstagmorgen pünktlich um 8.29 Uhr in Venedig Santa-Lucia ein.