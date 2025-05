DSC gibt seine Abgänge bekannt: Acht Spielerinnen verlassen den Verein!

"Ich kenne nur wenige Menschen, die sich über Jahre so wertvoll für die Mannschaft und das große Ganze eingesetzt haben wie Lotte und Lena. Dafür gebührt ihnen ein ganz besonderer Dank", so Waibl weiter.

Neben Linke geht auch Libera Lotte Goertz (20). Beide spielten seit Jahren in Dresden, vor dem DSC im Nachwuchs beim VC Olympia Dresden. "Beide lassen wir schweren Herzens ziehen, aber es ist der richtige Zeitpunkt. Nach Jahren des Trainings müssen Lena und Lotte nun Verantwortung auf dem Feld übernehmen, was bei uns nicht möglich war", erläutert der Coach die Beweggründe.

So werden Co-Kapitänin Nathalie Lemmens (30) sowie ihre beiden Mittelblock-Kolleginnen Emma Clothier (24) und Lena Linke (21) den Verein verlasen. Linke wird mit Schwarz-Weiß Erfurt in Verbindung gebracht.

Auch Stamatia Kyparissi (22), Lotte Goertz (20) und Lena Linke (21, v.l.) verlassen den Klub. © Bildmontage: Lutz Hentschel

Auch die drei Außenangreiferinnen Victoria Demidova (19), Julie Lengweiler (26) und Stamatia Kyparissi (22) suchen sich eine neue Herausforderung.

"Manchmal passen die individuellen Bedürfnisse nicht zu den Planungen des Vereins. Die vier sollten unbedingt im Stamm spielen können, was wir nicht zusichern konnten. Ich bin mir sicher, dass alle ihren Weg gehen werden! Sie sind großartige Persönlichkeiten und absolute Teamplayer, die in unterschiedlichen Rollen herausragenden Anteil an unserem Erfolg hatten", sagt Waibl auch in Bezug auf Clothier.

Der finanzielle Rahmen für den Kader wurde bereits vor Monaten abgesteckt, da war noch nicht klar, dass der DSC Champions League spielen würde.

Der Klub wird versuchen, das Budget noch so weit aufzustocken, dass die Verpflichtung einer 13. Spielerin möglich ist. Derzeit hat der Verein nur mit zwölf Spielerinnen geplant.

In der Woche hatte der DSC die Verlängerungen mit Diagonalangreiferin Marta Levinska (23), Libera Patricia Nestler (23) sowie Außenangreiferin Lorena Lorber Fijok (22) und Zuspielerin Larissa Winter (21) bekannt gegeben.