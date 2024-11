Er ist der neue Stimmungsmacher: Papa von Ex-Spielerin heizt jetzt am DSC-Mikrofon ein

Dresden - Seine Tochter Michelle Schwerdtner (27) wehrte in Dresden jahrelang als Libera Bälle ab, Uwe Petter (54) sorgt jetzt bei den Volleyball-Girls vom DSC für Stimmung .

Beim DSC verfolgt Uwe Petter (54, r.) einen genauen Regieplan, erhält Vorgaben für Interviewfragen und Ansagen in den Satzpausen. Die Moderationen sind professionell vorbereitet. © DSC/Daniel Madlung

Der Mann, der hauptberuflich bei den DVB als Disponent arbeitet, ist seit dieser Saison der neue Hallensprecher in der Margon Arena. Mit viel Herzblut und Emotionen gibt der Mann am Mikrofon alles, um die Fans von ihren Sitzen zu reißen. "Es ist das schönste Hobby, das man haben kann", erklärt Petter und betont: "Ohne die Unterstützung meiner Frau wäre das alles nicht möglich."

Den ersten richtigen "Wow"-Moment erlebte der 54-Jährige beim Heimspiel gegen Potsdam. Als die Partie aufgrund eines technischen Problems minutenlang unterbrochen war, improvisierte er. "Ich sagte zum DJ: 'Hau die Welle rein.' Dass die La Ola dann minutenlang anhielt, das habe ich selbst nicht verstanden. Das war einfach großartig, alle haben mitgemacht", freute er sich noch Tage später.

Vor 15 Jahren begann alles beim VC Olympia Dresden, wo Michelle im Nachwuchs spielte und bis dato nur die Namen der Spielerinnen verlesen wurden.

Als mitfiebernder Papa dachte sich Petter, dass "man doch ein wenig mehr Show" reinbringen könnte. Also bot er sich selbst als Sprecher und DJ in Personalunion an, kaufte sich eine kleine Anlage und schlug sich Nächte um die Ohren, um die passende Musik für die Spiele zusammenzubasteln.