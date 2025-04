Jetzt geht's Schlag auf Schlag! DSC kann auch diese beiden in Dresden halten

Nach Levinska ist die Slowenin in Sachen Angriff schon die zweite wichtige Leistungsträgerin, die dem Klub die Treue hält. Die sprunggewaltige Fijok war im vergangenen Sommer aus Griechenland nach Dresden gewechselt und spielte sich mit ihrer energievollen und emotionsgeladenen Art in die Herzen der Fans.

"Es gibt so viele Gründe, hier zu bleiben. Ich mochte es, mit dem Boss ( Trainer Alexander Waibl, Anm. d. Red. ) zu arbeiten. Ich habe so viel gelernt, auf der sportlichen und menschlichen Ebene. Ich habe hier alles, was ich brauche, fühle mich unheimlich wohl, liebe die Fans und die tolle Stadt ist dabei nur die Kirsche auf der Torte", erklärte Fijok ihre Gründe für die Verlängerung.

Gemeinsam holten sie den Pokal, gemeinsam geht es weiter: Alexander Waibl (57), Larissa Winter (21), Lorena Lorber Fijok (22) und Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (38, v.l.). © Lutz Hentschel

Zuspielerin Larissa Winter füllt auch weiterhin die Position der zweiten Zuspielerin aus. Auch, wenn sie weniger Spielanteile als Sarah Straube (23) hatte, spielte sie im Team eine wichtige Rolle.

Nicht nur verteilt sie gut die Bälle, sondern sorgen ihre Aufschläge für Angst und Schrecken in der gegnerischen Annahme. "Ich habe seit 2023 schon so viel erlebt, das ist krass und kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Ich darf einfach in Zukunft nicht so viel drüber nachdenken, in welcher Situation ich mich befinde, wenn ich die Verantwortung habe. Ich weiß, dass mir hier alle vertrauen und ich nicht alleine bin", weiß Winter.

Sie und Lorber Fijok wissen, dass das Gesamtpaket DSC einfach stimmt. "Ich habe auf der taktischen Seite so viel Neues gelernt und Dinge, an die ich nicht mal gedacht habe, bei denen mir die Trainer die Augen geöffnet haben", lobt Fijok.

Waibl selbst muss den extremen Ehrgeiz der Slowenin sogar manchmal bremsen. "Energie ist schwer zu coachen und Lorena hat extrem viel davon. Sie ist extrem neugierig und ehrgeizig. Mit einer Sportlerin zu arbeiten, die auch so viel gibt, was man braucht, ist besonders", erklärt er.

In der kommenden Saison kann man sich also sicher sein, dass von Sprungwunder Fijok wieder jede Menge Energie auf Mannschaft und Fans überschwappen wird.