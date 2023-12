Jetzt ist es ganz offiziell! Das sagt DSC-Coach Waibl über seine neue Angreiferin

Dresden - Was TAG24 am Samstag bereits exklusiv vermeldete , ist nun auch ganz offiziell bestätigt: Die Volleyballerinnen des DSC haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und eine neue Außenangreiferin verpflichtet.

Pia Timmer (22) wird den DSC verstärken, läuft künftig mit der Rückennummer eins auf. © Screenshot/Instagram/wsucougarvb

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, unterschrieb Pia Timmer (22) einen Vertrag bis Saisonende. Zukünftig wird die 1,88 Meter große Athletin mit der Trikotnummer eins für den DSC auflaufen.

"Pia soll auf der Außenposition für Entlastung sorgen. Im Wettkampf wie im Training. Sie verfügt über viel Spielintelligenz und bringt Emotionen und Persönlichkeit aufs Feld. Tugenden, die ich besonders schätze", sagt Trainer Alexander Waibl (55) über seinen Neuzugang.

Der Verein hatte Timmer bereits am vergangenen Donnerstag, kurz vor dem Pokalhalbfinale gegen Allianz MTV Stuttgart, heimlich, still und leise lizensiert. Der Schachzug war nötig, damit der Neuzugang von der Washington State University in einem möglichen Pokalfinale am 3. März 2024 spielberechtigt gewesen wäre.

Das hat der DSC verpasst, aber in Meisterschaft und vor allem auch im europäischen CEV-Cup sind die Ziele weiterhin hoch.

In Hinblick drauf soll Timmer vor allem für mehr Tiefe im Kader sorgen, denn immer noch sind die genauen Ausfallzeiten für die verletzten Angreiferinnen Juliette Fidon-Lebleu (27) und Mika Grbavica (22) nach ihren Knie-Operationen ungewiss. Auch taktisch eröffnet Timmer natürlich neue Optionen.

Bislang haben Kapitänin Jennifer Janiska (29) und Hester Jasper (22) im Außenangriff das heftige Programm von fast zwei Monaten am Stück Englischer Wochen alleine bewältigt, mussten auch ran, wenn sie gesundheitlich sehr angeschlagen waren, so wie Jasper im Pokalhalbfinale.

Beide brauchen in Training und Wettkampf dringend auch mal eine Entlastung. Mit Famke Boonstra (22) steht aktuell nur eine weitere Außen/Annahme-Spielerin im Kader.