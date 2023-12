Niederlage abhaken! DSC muss Akkus aufladen für Pokal-Hit gegen Stuttgart

Die Enttäuschung beim DSC nach der 0:3-Klatsche war groß. Rechts Hester Jasper (22), die mit elf Punkten die Topscorerin war. © Dietmar Albrecht

Am Dienstag hatten Jennifer Janiska (29) & Co. mit einem 3:1 in Schwerin noch den 13. Sieg in Folge gefeiert und den Kontrahenten aus dem europäischen CEV-Cup geworfen.

Doch im Bundesliga-Gipfeltreffen am Samstag an gleicher Stelle kassierten die Dresdnerinnen eine mehr als deutliche 0:3-Klatsche (13:25, 17:25, 14:25) gegen den SSC.

Alex Waibl (55) hatte schon vor dem neuerlichen Duell darauf hingewiesen, dass "unser Energieniveau niedrig ist".

Nach der Niederlage sagte der DSC-Chefcoach: "Es ist immer ätzend zu verlieren, vor allem wenn die Niederlage so deutlich ausfällt. Aber die Ausgangslage war klar. Schwerin hatte zweimal gegen uns verloren, ist in keinem Pokalwettbewerb mehr drin und kann nur noch in der Bundesliga etwas erreichen. Wir kamen vergrippt an, hatten keine gute Annahme, dadurch keinen Rhythmus im Angriff. Da fehlt dann das Erfolgserlebnis."

Stark geschwächt war der DSC zudem auch personell: Weltklasse-Libera Aleksandra Jegdic (29) und Top-Mittelblockerin Tia Jimerson (24) fehlten wegen fiebrigen Infekts. Weitere Stammkräfte waren angeschlagen.