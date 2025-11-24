Pokal-Kracher in Suhl: Das sagt der DSC-Coach zum Halbfinallos

Im Halbfinale des DVV-Pokals muss der Dresdner SC in die Suhler Wolfsgrube. So schätzt Trainer Alexander Waibl das Los ein.

Von Tina Hofmann

Dresden - Zehn Jahre nach dem Premierensieg in Mannheim könnte sich für den DSC im Februar 2026 beim letzten Pokalfinale in der SAP-Arena (danach zieht die Veranstaltung in die Kölner Lanxess-Arena um) ein Kreis schließen. Am Samstag ist das Team von Trainer Alexander Waibl (57) dem großen Ziel zumindest einen Schritt näher gekommen.

In der meist emotional aufgeladenen Wolfsgrube in Suhl wird es für den DSC gegen Zuspielerin Lara Nagels (28.) und Co. keinesfalls leicht. © MAGO / Gerhard König Mit 3:0 (25:18, 25:22, 27:25) fertigte die Mannschaft die Ladies in Black Aachen in der Margon Arena ab und zog souverän ins Halbfinale ein. Dort kommt es am 10. Dezember (19 Uhr) zum Ost-Kracher in der stimmungsvollen Wolfsgrube in Suhl. "Es ist ein extrem schwieriges Los, Suhl ist super gut drauf und zu Hause natürlich noch mal einen Tick stärker, aber wenn wir nach Mannheim wollen, hätten wir Stuttgart, Schwerin oder Suhl schlagen müssen und insofern ist es so, wie es ist. Wir werden uns gut vorbereiten. Wir sind zuversichtlich, dass wir dann auch in Suhl den Einzug ins Finale schaffen", kommentierte Waibl nach der Auslosung. Die fand nach dem Thriller im Viertelfinale, in dem der SSC Palmberg Schwerin drei Matchbälle gegen den USC Münster abwehrte und mit 3:2 gewann, im hohen Norden statt. Unter Anfeuerung der Fans vor Ort sollte ausgerechnet Vereinsikone Denise Seubert (36, geb. Hanke) ein gutes Los für Schwerin aus dem Topf holen. DSC Volleyball DSC kommt in Hamburg durch, doch Waibl ist angefressen Doch mit einem möglichen Auswärtsspiel in Stuttgart zog sie für ihren Ex-Klub gleich bei der ersten Paarung sozusagen das Worst-Case-Szenario aus dem Topf. Die Schwäbinnen spielen ihr Viertelfinale erst am Mittwoch bei Zweitligist Stralsund.

