Wieder eine DSC-Pleite ohne Satzgewinn: "Wir sind sehr, sehr grün."

Dresden - Premiere für die DSC-Volleyballerinnen - aber keine erfreuliche. Kapitänin Jennifer Janiska (28) & Co. kassierten erstmals in dieser Saison zwei 0:3-Niederlagen in Folge. Nach der Heimpleite gegen den Schweriner SC gelang jetzt auch bei den Roten Raben Vilsbiburg kein Satzgewinn (18:25, 22:25, 23:25).