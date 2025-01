Vor 19 Jahren gab Biathlon-Star in Oberhof ihr Debüt: Sensations-Comeback beim Weltcup

Oberhof - Vor 19 Jahren feierte Anastasiya Kuzmina (40) ihr Debüt im Biathlon -Weltcup im thüringischen Oberhof . Jetzt kehrt die Slowakin ausgerechnet an diesem Ort in den Weltcup zurück.

Kuzmina verbindet jede Menge Emotionen mit Oberhof. So ging sie 2006 das erste Mal in Thüringen im Weltcup an den Start.

Der Start wird nur möglich, weil die slowakische Top-Athletin Paulina Bátovská Fialková (32) fehlt, die sich in Italien den Feinschliff für den Rest der Saison und vor allem die WM in Lenzerheide (10. bis 23. Februar) holt.

Bislang kam sie nur im zweitklassigen IBU-Cup zum Einsatz, doch nun rückt sie ausgerechnet in Oberhof ins slowakische Weltcup-Team. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Wenig später postete sich die Biathlon-Legende bereits aus dem Stadion in Oberhof, wo sie pünktlich zum Training angereist war.

Mit den Rängen 59, 39 und 10 verlief das eher enttäuschend, dennoch startete sie kurze Zeit später sogar bei den Weltmeisterschaften in Nové Město und beim Weltcup in Soldier Hollow.

Das erste Mal nach fünf Jahren wird Kuzmina in Oberhof wieder am Start sein. © Hendrik Schmidt/dpa

Damals wurde sie im Sprint 63. und in der Verfolgung 37. Kurze Zeit später musste sie ihre Wintersport-Karriere erst einmal auf Eis legen, da sie mit ihrem heute 18-jährigen Sohn schwanger war.



Nach der Geburt trat die gebürtige Russin dann für das Heimatland ihres Mannes, dem slowakischen Ex-Biathleten Daniel Kuzmin (46), an. Sie war seitdem eine der erfolgreichsten Sportlerinnen, feierte 2014 in Sotchi, 2010 in Vancouver und 2018 in Pyeongchang jeweils den Olympiasieg. 2014 kam dann ihre Tochter (10) auf die Welt.

Einzig die Krönung als Weltmeisterin fehlte Kuzmina viele Jahre, doch 2019 erreichte sie in Östersund ihr Ziel und beendete nach dem letzten Weltcup der Saison im März 2019 ihre Karriere.

Allerdings juckte es der erfolgsverwöhnten Athletin einige Jahre später wieder in Beinen und Fingern und sie kündigte im Oktober 2023 ihr Comeback an. Anfang 2024 ließ sie den Worten Taten folgen und nun schließt sich in Oberhof für sie nach sagenhaften 19 Jahren im Biathlon-Zirkus ein Kreis.