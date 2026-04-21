Ausgerechnet wegen ihres Ehemanns! Biathlon-Legende verliert ihren Job

Norwegen - Nach ihrem Karriereende und einer Babypause begleitete Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Røiseland (35) in den vergangenen beiden Jahren den Weltcup als Expertin für den norwegischen Fernsehsender NRK. Damit ist jetzt aber Schluss – und der Grund ist ausgerechnet ihr Ehemann!

Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Røiseland (35) muss ihren Job beim NRK nach zwei Jahren aufgeben. © Igor Stan?ã­k/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Denn Sverre Olsbu Røiseland (35), der zuletzt Bundestrainer der deutschen Biathletinnen war, wechselt nach vier Jahren beim DSV zurück in seine norwegische Heimat und übernimmt dort den Posten als Cheftrainer der norwegischen Damen.

Seine Ehefrau stürzt das allerdings in einen Interessenskonflikt.

"Das ist völlig unmöglich. Ich kann die Arbeit meines eigenen Mannes im Fernsehen weder loben noch kritisieren", sagte die 35-Jährige bei VG: "Das wäre eine schreckliche Situation gewesen. Es war schon herausfordernd genug, als er Trainer der deutschen Nationalmannschaft war."

Ihren auslaufenden Vertrag beim NRK verlängerte Olsbu Røiseland deshalb nicht, rechnete allerdings aus demselben Grund ohnehin nicht damit, dass der Fernsehsender sie weiter eingestellt hätte.

"Es kam wohl auch nicht infrage, die nächsten drei Jahre dabei zu sein. Ich wäre überrascht gewesen, wenn sie mich weiter dabei haben wollten", sagte die dreimalige Olympiasiegerin angesichts von Sverres neuem Job.