Ausgerechnet wegen ihres Ehemanns! Biathlon-Legende verliert ihren Job
Norwegen - Nach ihrem Karriereende und einer Babypause begleitete Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Røiseland (35) in den vergangenen beiden Jahren den Weltcup als Expertin für den norwegischen Fernsehsender NRK. Damit ist jetzt aber Schluss – und der Grund ist ausgerechnet ihr Ehemann!
Denn Sverre Olsbu Røiseland (35), der zuletzt Bundestrainer der deutschen Biathletinnen war, wechselt nach vier Jahren beim DSV zurück in seine norwegische Heimat und übernimmt dort den Posten als Cheftrainer der norwegischen Damen.
Seine Ehefrau stürzt das allerdings in einen Interessenskonflikt.
"Das ist völlig unmöglich. Ich kann die Arbeit meines eigenen Mannes im Fernsehen weder loben noch kritisieren", sagte die 35-Jährige bei VG: "Das wäre eine schreckliche Situation gewesen. Es war schon herausfordernd genug, als er Trainer der deutschen Nationalmannschaft war."
Ihren auslaufenden Vertrag beim NRK verlängerte Olsbu Røiseland deshalb nicht, rechnete allerdings aus demselben Grund ohnehin nicht damit, dass der Fernsehsender sie weiter eingestellt hätte.
"Es kam wohl auch nicht infrage, die nächsten drei Jahre dabei zu sein. Ich wäre überrascht gewesen, wenn sie mich weiter dabei haben wollten", sagte die dreimalige Olympiasiegerin angesichts von Sverres neuem Job.
Marte und Sverre Olsbu Røiseland erwarten Baby Nummer zwei
Dass die Tätigkeiten nicht miteinander vereinbar sind, bestätigte auch NRK-Redaktionsleiter Anders Sårheim bei VG und trauerte seiner Expertin hinterher.
"Wir haben es sehr geschätzt, sie in unserem Team zu haben, und sind sehr zufrieden damit, wie sie die Expertenrolle ausgefüllt hat. Sie hat großes professionelles Fachwissen bewiesen und es geschafft, dieses so zu vermitteln, dass es von Zuschauern, Zuhörern und Lesern gleichermaßen sehr geschätzt wurde", sagte Sårheim.
Somit geht für Marte Olsbu Røiseland drei Jahre nach ihrem Karriereende ein weiteres Kapitel im Biathlon zu Ende, die 35-Jährige hat allerdings andere Dinge, auf die sie sich freuen kann.
Rund drei Jahre nach der Geburt von Söhnchen Tobias (2) erwartet das Ehepaar im Herbst nämlich wieder Nachwuchs, zudem hat sie eine Teilzeitstelle beim Olympiatoppen, einer Organisation, die unter anderem für die Ausbildung norwegischer Spitzensportler verantwortlich ist.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Igor Stan?ãk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa